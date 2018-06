Firefox expérimente un affichage côte-à-côte des onglets

Le mode « fenêtres côte-à-côte », pour les fatigués du Alt+Tab

Selon votre souhait, Firefox peut devenir bleu, rose ou noir

Modifié le 06/06/2018 à 17h46

La fonctionnalité «» permet de travailler tout en gardant un oeil sur Twitter, de regarder une vidéo YouTube tout en surveillant le chat Facebook, ou encore d'écrire un mail tout en regardant un document Google Drive.Lorsqu'on a besoin d'avoir deux fenêtres sous les yeux et qu'on a un seul écran, on a certes le choix de regarder tantôt l'une, tantôt l'autre, à l'aide de la combinaison Alt+Tab. Mais les développeurs du navigateur Firefox estiment que ce n'est pas la meilleure option, et proposent d'expérimenter le visionnage simultané de deux fenêtres rangées côte à côte. Dans une prochaine version du navigateur, on pourra peut-être cliquer sur un bouton prévu à cet effet (positionné en haut à droite), ou bien faire un clic droit sur n'importe quel lien avant de choisir l'option « Ouvrir ce lien en mode côte-à-côte ».A noter que dès que l'on passe en mode « fenêtres côte-à-côte », ce ne sont pas les pages web classiques qui s'ouvrent mais leurs versions mobiles. Et en fonction du site, ces versions peuvent différer grandement des versions web, certaines informations peuvent manquer. Une présentation du mode « côte-à-côte » est disponible sur YouTube , et le processus d'installation (à destination d'utilisateurs avertis) est décrit sur le GitHub de Mozilla.Autre fonctionnalité sous expérimentation rendue disponible en même temps que le mode « fenêtres côte-à-côte », la modification libre des couleurs de l'interface de Firefox. Proposée elle aussi aux utilisateurs curieux et prêts à l'installer manuellement, la fonctionnalitépermet de modifier à souhait la couleur des barres, des champs, du texte des boutons... Même la couleur unie n'est plus la règle, une texture peut très bien être utilisée pour le fonds sur lequel sont positionnés les boutons. Le « thème » peut ensuite être sauvegardé et partagé via un simple lien que Firefox génère.Il est possible de tester cette nouvelle fonctionnalité via le Test Pilot de Firefox : ceRappelons que dans le cadre de ces expérimentations, ont déjà vu le jour les fonctionnalités Notes et Firefox Send.