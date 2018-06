Mode super-privé sur Firefox : vers la disparition de Tor Browser ?

Une collaboration de longue date

Mode super privé : vers une fusion des deux navigateurs

Modifié le 04/06/2018 à 17h37

Tor est un navigateur internet permettant de rendre la navigation de ses utilisateurs totalement anonyme en transformant chacun des internautes en un nœud du réseau par lequel les données transitent de manière chiffrée.Ce mode super privé concrétise plusieurs années de travail collaboratif entre les équipes de Tor et celles de Firefox.Utilisant l'architecture de Firefox ESR, les équipes de Tor devaient, jusqu'au début de cette collaboration, sans cesse modifier leurs correctifs de sécurité à chaque nouvelle version du navigateur Firefox. Le projet « Tor Uplift » voit le jour en 2016 et vise à intégrer les changements nécessaires à Tor directement au sein du navigateur Firefox.Parmi les fonctionnalités ainsi intégrées dans Firefox, lafournissant une importante protection anti-tracking (notamment publicitaire) ou encore l'limitant les données que votre navigateur communique aux sites que vous visitez. Ces services ont été implémentés respectivement dans les versions 52 et 55 de Mozilla Firefox.Bien que ces deux fonctionnalités soient désactivées par défaut, il est possible de les démarrer via les paramètres du navigateur si les utilisateurs le souhaitent. Lapeut aussi être mise en place avec un add-on officiel dédié Le projet Fusion, toujours à un stade expériemntal, permet aux équipes de Firefox d'expérimenter les ajouts de fonctionnalités réalisés par les équipes de Tor et de voir s'il est possible de les intégrer à leur propre navigateur pour les rendre accessibles à un public plus large. L'objectif des deux parties est très clair : intégrer, à terme, l'intégralité des fonctionnalités du navigateur Tor dans Firefox.Le mode super privé annoncé il y a quelques temps par les équipes devrait être le « bac à sable » d'une future possible intégration de Tor dans Firefox - et signer la fin de Tor Browser comme entité à part entière ?