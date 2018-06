Firefox passe en-dessous des 10% de parts de marché

Une tendance à la baisse sur les douze derniers mois

Firefox n'est pas encore mort

Source : NetMarketShare.

Modifié le 05/06/2018 à 15h25

La guerre entre les navigateurs fait rage. Entre Chrome, Firefox, Safari, Edge ou encore Opera, la concurrence est rude et chacun essaie de se démarquer comme il peut.Firefox semble avoir du mal à (re)trouver ses adeptes puisque selon les chiffres du site NetMarketShare sur le mois de mai 2018, le navigateur est passé sous la barre des 10% de parts de marché. A titre de comparaison, Chrome posséderait 62,85% de parts et Internet Explorer 11,82%.Plus grave encore, et toujours d'après NetMarketShare, la fréquence d'utilisation de Firefox serait à la baisse sur les douze mois précédents. Des chiffres pour le moins inquiétants qui semblent marquer le fait que le lancement de Firefox 57 Quantum en 2017 n'a pas encore su faire relever la tête au navigateur.Les chiffres avancés par NetMarketShare sont toutefois à modérer, puisque le site internet ne reçoit aucune donnée officielle en provenance des navigateurs eux-mêmes mais se base sur des statistiques. Cependant, les écarts entre chiffres officiels et chiffres calculés par le site ne sont généralement que peu marqués.Dans tous les cas, avec l'effet de cette baisse il ne reste que deux navigateurs ayant des parts de marché au-dessus des 10% : Chrome et Internet Explorer. Et si la chute de Firefox peut être perçue comme un signal négatif, on rappelle que beaucoup d'autres navigateurs tels qu'Opera ou Vivaldi - pour ne citer qu'eux - possèdent des parts de marché plus faibles et s'en sortent tout de même très bien.