Bientôt des onglets verticaux dans Firefox ?

Il est déjà possible de gérer ses onglets à partir d'une barre latérale dans Firefox. Il existe différentes extensions Firefox qui le permettent, dont la plus connue est Tree Style Tab. On peut aussi citer Tab Center Reborn et Vertigo Tabs.

La différence est qu'aucune de ces extensions ne permet de masquer la barre d'onglets standard située en haut de l'écran. En effet, Firefox a mis en place des API qui permettent à l'utilisateur de personnaliser son interface, mais elles font face à certaines restrictions rendant impossible la modification des parties de l'interface graphique.

Pour supprimer la barre standard, les utilisateurs de Firefox doivent s'appuyer sur un code CSS personnalisé qui permet de modifier le thème du navigateur. Donc, oui, avec le code CSS et les extensions, on peut bien profiter des avantages des onglets verticaux. Mais il serait quand même mieux d'avoir simplement l'option… On peut déjà se réjouir qu'elle soit explorée par les développeurs de Mozilla.