Firefox 106 débarque avec Firefox View pour mieux gérer vos onglets fermés : on vous explique tout !

Avec Firefox View, le navigateur web entend « faciliter le retour à des contenus découverts précédemment ». Il prend la forme d'un onglet épinglé au niveau de la barre d'adresse et permet de retrouver (et d’ouvrir) des onglets récemment fermés sur l’appareil actuellement utilisé. Vous n'avez ainsi plus besoin d'aller le chercher dans l'historique ou depuis une autre méthode moins pratique.

Mais Firefox View ne s'arrête pas là, puisqu'il sert aussi à accéder aux onglets des autres appareils qui utilisent le même compte Firefox, grâce à la fonction de récupération d’onglets du navigateur. Si vous avez entamé la lecture de cet article sur mobile, vous pouvez la continuer simplement depuis votre ordinateur.

L'interface peut aussi être utilisée pour changer l’apparence du browser.