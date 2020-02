Google Chrome va bientôt bloquer le téléchargement des fichiers non sécurisés

© 360b / Shutterstock.com

Après les cookies tiers, dont Google Chrome a annoncé vouloir se débarrasser (pour mieux renaître sous une autre forme ?), la firme de Moutain View a fait une nouvelle annonce pour son navigateur, le 6 février. En suivant un calendrier bien précis, Chrome va petit à petit bloquer les téléchargements, sous-entendu les fichiers non sécurisés, hébergés sur des pages qui sont censées être justement sécurisées.Google le martèle : des logiciels malveillants peuvent être insérés dans des programmes téléchargés de manière non sécurisée. Pour lutter contre le phénomène, le géant américain prévoit de progressivement supprimer la prise en charge des téléchargements non sécurisés effectués depuis des pages sécurisées, et ce via l'utilisation du navigateur Chrome. Par pages sécurisées, Google cible évidemment les pages en HTTPS.Pour s'y retrouver, Google a publié le calendrier complet et les mesures qui seront prises pour chacune des futures versions de Chrome.Depuis le 4 février 2020, le navigateur tourne sous la version 80.0.3987.87. Il est d'ores et déjà établi que celle-ci n'entre pas dans les plans de Google. Il faudra donc mettre à jour votre navigateur dans les prochains mois.Chrome 81, qui sortira en mars 2020, affichera un message d'avertissement pour tout téléchargement de contenu mixte (lorsqu'une page télécharge un contenu à la fois en HTTP et en HTTPS).C'est à partir de la version 82, qui débarquera en avril, que Chrome mettra en garde les utilisateurs contre les téléchargements d'exécutables (en .exe) non sécurisés à partir de sites sécurisés. Les autres types de téléchargements (.zip, .iso, .apk, .pdf, .docx etc.) ne déclencheront qu'un banal message d'avertissement.L'étape suivante sera franchie lors de la sortie de Chrome 83, en juin prochain, où Google commencera carrément à bloquer les exécutables à contenu mixte (.exe, .apk etc.) et avertira les utilisateurs lors de téléchargements d'archives et pour les images de disque (.zip, .iso etc.).Au fur et à mesure des versions, Google Chrome étendra les avertissements et blocages, pour théoriquement bloquer de façon définitive tous les téléchargements de contenu mixte (exécutables, archives, documents, images, audio et vidéo) lors de la diffusion de la version 86, prévue pour octobre 2020.