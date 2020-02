Chrome bloquera bientôt les publicités intrusives dans les vidéos YouTube

Trois types de publicités sont ciblés

Dans la logique des choses

Source : Chromium

L'organisation Coalition for Better Ads a effectué une enquête auprès de 45 000 internautes originaires de huit pays différents afin de comprendre quels formats de publicités étaient les plus dérangeants sur les vidéos de moins de huit minutes. Google s'est basé sur ce rapport pour rendre son verdict.À partir du 5 août 2020, Chrome bloquera donc les trois types de publicités désignés comme les plus intrusifs par les usagers sur les vidéos courtes. Les pop-up qui apparaissent au-dessus de la vidéo, les publicités en début de vidéo de plus de 30 secondes (qu'il est impossible de passer après cinq secondes), ainsi que celles qui interrompent la lecture, sont dans le viseur du navigateur.S'il est d'ores et déjà possible de bloquer ces contenus grâce à un ad blocker, Google rappelle que ces derniers s'en prennent aussi aux «» publicités. La firme de Mountain View espère rendre l'expérience des utilisateurs plus agréable, tout en leur proposant des publicités créatives. Elle rappelle par ailleurs que YouTube ne sera pas épargné par cette mesure :».Cette décision n'est pas si surprenante de la part de la firme, qui bloque de plus en plus de publicités jugées désagréables par les internautes. En juillet dernier par exemple, elle affirmait qu'elle allait s'attaquer aux publicités trop « gourmandes en ressources ».Chrome invite donc les détenteurs de sites diffusant de la publicité à se rendre sur l' Ad Experience Report de Google , un outil qui permettra de savoir si le navigateur y a identifié du contenu publicitaire intrusif. Des informations pour les éditeurs et les développeurs y seront également ajoutées.