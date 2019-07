Les publicités trop lourdes à charger bientôt bloquées par défaut dans Google Chrome

Les « heavy ads » dans le viseur de Google

Une fonction disponible « bientôt »

Source : Chromium

En effet, ce sont les «» qui sont désormais dans le viseur de, et qui seront bientôt mises à mal par une toute nouvelle fonction intégrée au navigateur Chrome Cela fait un peu plus d'un an maintenant que, via son navigateur Chrome , prend le soin de bloquer les formats publicitaires jugés trop intrusifs. Bientôt, ce sontque le géant américain va traquer sans relâche.Concrètement, les «» sont destout à fait susceptibles d'être, mais dont le fonctionnementau niveau de la bande passante, comme du processeur.Google souhaiterait ainsi faire, et/ou à celles qui monopolisent le processeur pendant une minute. Lorsqu'une «» est détectée,affichera simplement uneen question, informant l'internaute de la suppression d'une annonce.Notons que, et devrait donc intégrée dans une prochaine mise à jour de. Rappelons au passage que Google Chrome remplit désormais automatiquement vos données bancaires , pour faciliter les paiements en ligne...