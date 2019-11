Chrome dévoile deux failles sévères (déjà corrigées)

© Ink Drop / Shutterstock

L'une des deux failles déjà exploitable par un « exploit »

Aucun lien avec des organisations malveillantes n'a été identifié

Tout est corrigé nous dit Google, du moins jusqu'à la prochaine fois. Avec le déploiement de la version 78.0.3904.87 de Chrome, le géant de Mountain View assure avoir comblé deux failles critiques (baptisées CVE-2019-13720 et CVE-2019-13721) découvertes dans son navigateur par des chercheurs de Kaspersky.Cette annonce intervient alors que deux failles majeures avaient déjà été identifiées et comblées en septembre dernier (nous en parlions ici et là , sur Clubic).Dans son communiqué, Google indique qu'au moins une de ces deux vulnérabilités (CVE-2019-13720) avait déjà été gratifiée d'un «» permettant à des individus ou programmes malveillants de l'utiliser pour sévir. Le patch déployé était donc plus que nécessaire.Ces deux failles, précise, étaient de type « Use-after-free ». Ce genre de vulnérabilité apparaît lorsque des applications essaient d'utiliser de la mémoire qui ne leur est plus allouée. En l'occurrence, ce sont les applications Chrome Audio et PDFium qui posaient problème, respectivement pour CVE-2019-13720 et CVE-2019-13721.Les chercheurs en sécurité de Kaspersky, qui ont donné à CVE-2019-13720 le surnom «», expliquent que le code permettant de l'exploiter a été identifié dans un «». Il permettait notamment de délivrer un malware en passant par un script malveillant JavaScript.Les équipes de Kaspersky précisent néanmoins ne pas avoir été en mesure «». «», note tout de même le groupe russe, avant de conclure que ces ressemblances «».Fidèle à son programme de bug bounty , Google a versé une récompense de 7 500 dollars aux chercheurs de Kaspersky pour la découverte de CVE-2019-13721.Une récompense a également été accordée pour l'identification de CVE-2019-13720, mais son montant n'a pas été dévoilé.