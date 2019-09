Un défaut sur Google Chrome permettrait à un hacker de prendre le contrôle d'un ordinateur

Prise de contrôle

Si celle-ci était exploitée par un hacker, il pourrait l'utiliser pour prendre le contrôle de l'ordinateur supportant le navigateur.Le 27 août, le(CIS) rendait compte dans une note de sécurité de la présence d'une vulnérabilité qui pourrait, selon ses termes, «», soitbien sûr. La note est claire : «».Les anglo-saxons parlent d'une faille de type(UAF), qui exploiteÀ noter cependant que(tournant sous Windows, macOS et Linux): les appareils fonctionnant sous iOS ou Android ne sont pas affectés. Cela représente tout de même un risque énorme pour les deux milliards d'utilisateurs de Chrome. Le CIS classe également comme « haut » le degré de risque que représente la faille pour les entreprises moyennes et grandes, ainsi que pour les organismes gouvernementaux.Google ne nie pas le danger, au contraire.rapporte quepour son navigateur. Celle-ci a été annoncée comme devant être disponible d'ici quelques jours, et elle pourrait donc déjà l'être à la publication de cet article. Les utilisateurs de Chrome sont bien entendu invités àD'autre part, Google a récompensé les personnes qui ont participé à révéler la faille.et, du Centre de réponse en sécurité de Qihoo 360, à Chengdu, ont reçu. Une journée avant la publication de la note du CIS, Srinivas Sista, de l'équipe de Google Chrome, avait évoqué la présence d'une faille. Elle a remercié «».Pour la sécurité informatique de Google, c'est le nouvel épisode d'une série noire. Le 27 août, les utilisateurs d'Android ont en effet été avertis que l'application CamScanner, téléchargée 100 millions de fois, pouvait contenir un malware . Toujours sur Android, Symantec a aussi observé qu'1,5 million d'utilisateurs avaient été forcés de cliquer sur de la publicité...