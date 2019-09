Mettez Chrome à jour, une faille critique a été détectée

© Shutterstock

Une faille « critique » découverte dans Chrome

Si vous utilisez Google Chrome, mettez-le à jour dans les plus brefs délais. Plusieurs failles d'envergure ont été identifiées sur le navigateur star de Google. Elles sont comblées depuis quelques heures par la mise à jour 77.0.3865.90, déployée en urgence sur Windows macOS et Linux En tout, quatre failles sont corrigées par la mise à jour concoctée par Google. L'une d'entre elles, classée « critique » par les chercheurs en sécurité, permet aux pirates d'exécuter du code à distance après avoir attiré des utilisateurs ciblés sur une page piégée. Par ce biais, l'installation à distance de programmes est possible, au même titre que la modification de données ou la création de comptes utilisateurs sur l'ordinateur des victimes.Comme l'indique, Man Yue Mo, le chercheur en sécurité ayant découvert deux des quatre failles, a obtenu de Google une prime de 40 000 dollars pour son aide. Les deux chercheurs qui ont découvert les autres failles doivent, eux aussi, toucher une récompense dont le montant n'a pas encore été précisé.