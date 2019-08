Vous pourrez bientôt créer votre propre thème pour Chrome

© 9to5Google

Des modifications dans le code de Chromium pour plus de personnalisation

Une nouvelle fonctionnalité ajoutée à la dernière build de Chrome Canary pour desktop

souhaite améliorer le niveau de personnalisation offert par. Pour ce faire, le groupe planche sur la création d'un outil intégré au navigateur, qui permettra bientôt aux utilisateurs de créer facilement unreprenant leurs coloris préférés.C'est du moins ce que dévoilent des modifications apportées récemment dans le code de Chromium (sur lequel est basé Google Chrome). Ces dernières font référence aux couleurs de Chrome, ainsi qu'àqu'il faudrait activer manuellement.Une fois activé, une fenêtre de sélection de couleurs personnalisées apparaît dans la page « Couleur et thème », elle-même comprise dans un nouvel onglet « Customiser », note 9to5Google. Il sera alors possible de faire appel à la fenêtre de sélection des couleurs de Windows pour choisir un coloris bien précis et l'ajouter à Chrome.En se basant sur la couleur ainsi choisie, le nouvel outil de personnalisation de Google pourra, avec des couleurs similaires, mais différentes pour la barre d'outils et le logo Google présent sur les nouveaux onglets . Un système dérivé de celui utilisé pour les thèmede Chrome.D'après Techdowns , cité par 9to5Google, ce générateur de thèmes customs actuellement en développement chez Google a déjà été ajouté à la dernière build de Chrome Canary (version du navigateur destinée aux développeurs). Cette nouveauté devrait arriver avec Chrome 77, qui doit aussi permettre d'améliorer le mode sombre du navigateur.