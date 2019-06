Google Chrome va proposer des thèmes natifs et la personnalisation du nouvel onglet

Les ingénieurs de Google travaillent sur de nouvelles fonctionnalités de personnalisation

Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour la publication stable de ces fonctionnalités

Source : 9to5 Google

Pour l'heure,est une nouvelle version destinée et réservée auxDepuis le milieu d'année 2018, des employésse consacrent à la création de nouvelles fonctionnalités permettant à chaque utilisateur deLes premières options sont aujourd'hui disponibles, via, la toute dernière version de Chrome sur le web. Pour l'heure, elle estSi jusque-là il était possible de personnaliser l'arrière-plan de l'interface, ces nouvelles fonctionnalités permettrons de personnaliser, ou encore de changer la couleur de la nouvelle page à onglet.À ce jour, pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, il est nécessaire d'utiliser laet d'activer certains éléments. Il suffit ensuite de se rendre dans la partieDe là, vous accéderez à trois options : «», «» ainsi que «».Voilà de quoi créer votre interface au gré de vos envies !