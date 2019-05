Opera Touch : des nouveautés sur Android et iOS

L'authentification biométrique pour les utilisateurs iOS



Un widget de recherche sur les écrans d'accueil Android



, introduit au cours de l'année 2018 , apporte une expérience et une navigation spécialement pensée pour les plateformes mobiles. Il intègre uneau bas de l'écran qui permet d'un simple balayage d'ouvrir un nouvel onglet ou d'accéder immédiatement un site Web placé en favori.Lemobile se met à jour aujourd'hui et propose pour cette nouvelle version deux nouveautés, une pour les utilisateurs iOS et une autre pour ceux sous Android.Pour les possesseurs d'iPhone, Opera Touch apporte une couche de protection supplémentaire à sa fonction Flow . Pour rappel, elle permet de partager des liens et des notes entre tous les appareils connectés, de manière sécurisée.Désormais, le navigateur va proposer, par le capteur d'empreintes TouchID ou FaceID , pour les iPhone les plus récents équipés du module de reconnaissance faciale. L'option sera à activer dans les réglages de l'application après la mise à jour.Pour la version Android d'Opera Touch, l'éditeur apporte un nouveau widget à installer sur son écran d'accueil. Il permetsans même avoir à ouvrir le navigateur et gagner quelques secondes à chaque requête effectuée. Il est possible également d'y effectuer une recherche vocale ou de scanner un QR Code d'une simple pression.Les mises à jour sont à récupérer immédiatement sur le Google Play Store ou l'App Store.