Le navigateur Opera Touch désormais disponible pour iOS

Une version similaire à Android

, dernier navigateur mobile de la société norvégienne Opera Software, débarque aujourd'hui sur iOS. Déjà lancé il y a quelques mois sur Android , c'est aujourd'hui au tour des utilisateurs d'Apple de pouvoir l'essayer.Spécialement étudié afin de permettre une utilisation simplifiée à une main, le nouveau navigateur devrait particulièrement plaire aux possesseurs d'iPhone X et autres modèles de la marque à la pomme, possédant un grand écran.Les utilisateurs l'ayant déjà connu sous Android ne seront quant à eux pas dépaysés puisqu'il reprend toutes les clés qui y ont fait son succès, et notamment la possibilité d'ouvrir ou de fermer des onglets, de passer à la recherche, de revenir en arrière ou d'avancer en utilisant une barre de menu située en bas de l'écran.En plus d'être particulièrement ergonomique, Touch est également pourvu de d'Opera Flow, technologie permettant de passer du texte, des liens, mais également des images depuis le navigateur mobile, vers une version PC du produit.Comme l'indique Tech Crunch , le navigateur vaut la peine d'être essayé puisqu'il représente une excellente alternative à Safari, navigateur historique d'Apple.Naturellement, Touch embarque nativement un bloqueur de publicité ainsi qu'une protection contre le piratage cryptographique.