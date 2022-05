Cet antivirus pour Mac 100% français vous permet de mettre les pirates KO

On ne pas y aller par quatre chemins, Intego et sa suite Mac Internet Security X9 possèdent tout bonnement une efficacité parfaite contre les malwares . Plusieurs tests indépendants attestent de la capacité de cet antivirus à éliminer 100% des menaces auxquelles il fait face. Logiciel espion, phishing, rançongiciel, virus divers et variés, rien n'échappe à Mac Internet Security X9, et vous ne pouvez vous en porter que mieux.

Cela est également idéal afin de sécuriser votre navigation et, par exemple, vos transactions bancaires. Alors que les vacances approchent, mieux vaut être prévenant et parfaitement décompresser plutôt que se soucier de sa cybersécurité. Intego s'en occupe pour vous, et même également à votre disposition un pare-feu performant.