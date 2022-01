L'un des meilleurs antivirus Mac est en promo à prix cassé (-60%)

Que l'on se rassure : une fois que vous aurez souscrit à l'une de ces offres annuelles, il ne vous faudra pas longtemps pour en profiter. Il suffit de télécharger et d'installer l'application. Il n'y aura rien de plus à faire pour profiter d'une protection complète de votre Mac.

Et une fois le logiciel activé, vous profiterez d'une solution véritablement performante. Mac Internet Security X9 a été reconnue comme l'une des plus efficaces protections Mac par deux tests indépendants, AV Comparatives et AV Test. C'est dire si les malwares ont du souci à se faire !

Mais Intego va plus loin. En plus de l'analyse automatique de l'ordinateur, elle offre aussi une protection contre le phishing, un pare-feu ainsi qu'une protection contre les applications et les appareils dont vous ignorez l'origine. Mieux encore : avec le Bundle Premium X9, vous profiterez d'une suite complète optimisant totalement les performances de votre terminal. La solution accélèrera alors son démarrage. Elle vous offrira des solutions de rangement de vos fichiers. Elle détectera les doublons et ceux qui ne sont plus utiles. Bref, votre antivirus devient ainsi un compagnon de tous les jours, vous aidant à gagner en productivité.