Black Friday : le très performant antivirus d'Intego à prix cassé, pour une sécurité Mac inviolable

Une fois installé sur votre Mac, Intego a une mission avant tout : le protéger des menaces en ligne, toujours plus nombreuses, insidieuses et pour ainsi dire, dangereuses. Car un ordinateur infecté peut être la porte ouverte pour des pirates du Web avant de dérober vos données personnelles par exemple. Dans tous les cas, contrairement à une curieuse idée reçue, un Mac, comme tout ordinateur, mérite une bonne protection antivirus. Et celle d'Intego, Internet Security X9, fait partie du top.

Avec Intego, c'est une protection en temps réelle qui s'applique sur l'appareil sur lequel l'antivirus est installé. Programmez aisément une analyse, constatez si tout va bien (ou non) via un tableau de bord simple et particulièrement ergonomique pour celles et ceux qui ont un Mac, et ne craignez plus les menaces en ligne telles que les virus, rançonlogiciels, logiciels espion ou autre phishing, des pratiques dont l'usage est de plus en plus répandu.