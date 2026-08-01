« Watch rot ». Un nouveau terme anglais parfait pour capter l’attention sur les réseaux sociaux alors que la réalité est plus prosaïque. Le « watch rot » n’est rien d’autre qu’une dermatite de contact, une irritation cutanée qui survient quand la peau réagit à un contact prolongé. Les dermatologues distinguent deux mécanismes. Le premier, de loin le plus fréquent, est la dermatite d’irritation : la sueur, les cellules mortes, les résidus de savon et la saleté se logent entre la peau et le bracelet, tandis que le frottement d’une sangle trop serrée fragilise la barrière cutanée. Le second, plus rare, est la dermatite allergique, une vraie réaction immunitaire à un matériau précis. Un cas clinique documenté décrivait ainsi une femme de 28 ans développant un eczéma récurrent au poignet, dont les tests ont confirmé qu’il provenait d'une boucle recouverte de nickel : les symptômes ont disparu après le passage à un bracelet en silicone sans partie métallique.

Le résultat, lui, se reconnaît vite : rougeurs, démangeaisons, peau qui pèle, petits boutons et parfois une sensation d’échauffement. Rien qui relève de la nécrose, malgré ce que le vocabulaire TikTok laisse entendre. Et surtout, rien qui soit propre à une marque en particulier. Si les vidéos virales pointaient massivement les montres connectées de Garmin, c’est d’abord un effet de communauté, celle des coureurs et triathlètes très équipés, pas une faiblesse technique du produit. Le phénomène touche potentiellement toutes les montres connectées, quel que soit le logo. La preuve, Apple reconnaît elle-même, dans sa documentation officielle, que ses boîtiers et bracelets contiennent des traces de nickel et de méthacrylates, tout en assurant que les quantités restent sous les seuils problématiques pour la majorité des utilisateurs. L’auteur de ces lignes est lui-même touché. Depuis le début de cet été, en portant une Apple Watch ou une Galaxy Watch. Rien à voir donc avec la marque de votre équipement.