Sur TikTok, des marathoniens exhibent fièrement la marque laissée par leur montre après l’effort, jusqu’à ce que les commentaires les alertent sur un mot peu ragoûtant : le « watch rot ». Derrière la tendance virale se cache une réalité dermatologique banale, largement évitable pour peu qu’on adopte les bons réflexes.
Il y a quelque chose d’ironique à porter un bracelet bardé de capteurs censés veiller sur sa santé, et à négliger le seul organe qui, lui, encaisse le contact permanent : la peau du poignet. C’est pourtant le paradoxe qu’une vague de vidéos a mis en lumière au début de l’été 2026. Des coureurs filment le dessous de leur montre Garmin après une longue sortie, dévoilant une peau rougie, parfois luisante, que les internautes ont baptisée « watch rot », littéralement la peau qui pourrit sous la montre. Le terme est excessif, la panique aussi, mais le phénomène est réel et documenté depuis des années par les dermatologues. Voici ce qui se joue réellement sous le boîtier, et surtout comment l’éviter sans renoncer à son suivi d’activité.
Le watch rot décrypté, une dermatite de contact des plus banales
« Watch rot ». Un nouveau terme anglais parfait pour capter l’attention sur les réseaux sociaux alors que la réalité est plus prosaïque. Le « watch rot » n’est rien d’autre qu’une dermatite de contact, une irritation cutanée qui survient quand la peau réagit à un contact prolongé. Les dermatologues distinguent deux mécanismes. Le premier, de loin le plus fréquent, est la dermatite d’irritation : la sueur, les cellules mortes, les résidus de savon et la saleté se logent entre la peau et le bracelet, tandis que le frottement d’une sangle trop serrée fragilise la barrière cutanée. Le second, plus rare, est la dermatite allergique, une vraie réaction immunitaire à un matériau précis. Un cas clinique documenté décrivait ainsi une femme de 28 ans développant un eczéma récurrent au poignet, dont les tests ont confirmé qu’il provenait d'une boucle recouverte de nickel : les symptômes ont disparu après le passage à un bracelet en silicone sans partie métallique.
Le résultat, lui, se reconnaît vite : rougeurs, démangeaisons, peau qui pèle, petits boutons et parfois une sensation d’échauffement. Rien qui relève de la nécrose, malgré ce que le vocabulaire TikTok laisse entendre. Et surtout, rien qui soit propre à une marque en particulier. Si les vidéos virales pointaient massivement les montres connectées de Garmin, c’est d’abord un effet de communauté, celle des coureurs et triathlètes très équipés, pas une faiblesse technique du produit. Le phénomène touche potentiellement toutes les montres connectées, quel que soit le logo. La preuve, Apple reconnaît elle-même, dans sa documentation officielle, que ses boîtiers et bracelets contiennent des traces de nickel et de méthacrylates, tout en assurant que les quantités restent sous les seuils problématiques pour la majorité des utilisateurs. L’auteur de ces lignes est lui-même touché. Depuis le début de cet été, en portant une Apple Watch ou une Galaxy Watch. Rien à voir donc avec la marque de votre équipement.
Pour agir efficacement, encore faut-il cerner les vrais responsables, et ils sont presque toujours les mêmes. La sueur arrive en tête. Piégée sous un bracelet non respirant, elle macère au contact de la peau et crée un terrain idéal pour l’irritation, d’autant que l’humidité ne peut pas s’évaporer. C’est la raison pour laquelle le problème explose après l’effort ou pendant le sommeil, ces longues plages où la montre ne quitte jamais le poignet. Le serrage constitue le deuxième facteur, et le plus contre-intuitif : pour capter un rythme cardiaque fiable, le capteur optique doit être plaqué contre la peau, ce qui pousse beaucoup d’utilisateurs à trop serrer. Or une sangle trop tendue multiplie les frottements et coupe la circulation de l’air. Un indice ne trompe pas : si le boîtier laisse une empreinte marquée sur la peau une fois retiré, c'est qu’il était trop serré.
Le troisième coupable découle des deux premiers, l’absence de respiration, quand une montre portée vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne laisse jamais au poignet le temps de récupérer. S’y ajoutent des facteurs souvent ignorés, comme les crèmes solaires, lotions et parfums appliqués sous le bracelet, dont certains composants réagissent avec les matériaux de la sangle ou en attaquent le revêtement protecteur.
Nettoyer, desserrer, faire respirer, le trio qui sauve la peau
La première solution est aussi la moins glamour : laver sa montre, et son poignet, régulièrement. Un bracelet en silicone se rince à l’eau claire et se sèche complètement avant d’être remis, et en cas de résidus incrustés, un peu d’alcool à friction sur un chiffon fait l’affaire avant rinçage. Le boîtier se nettoie de la même façon, avec un chiffon non pelucheux. Point important, on évite sur le silicone les produits agressifs comme le gel hydroalcoolique ou le savon pour les mains, qui abîment le matériau à la longue. Pour les bracelets en cuir, la règle change : on les tient éloignés de l'eau et on se contente d’un chiffon légèrement humide, séché à l’air libre.
Pour soulager la peau, un nettoyage doux suffit, avec un lave-mains hypoallergénique pour éviter les résidus de tensioactifs, suivi d’une lotion hydratante légère. Ce geste, qui prend quelques secondes, est pourtant celui que la plupart des utilisateurs zappent le plus volontiers, comme le soulignaient sans ménagement certains commentaires sous les vidéos virales, rappelant qu’il est paradoxal d’acheter un objet dédié à la santé pour négliger celle de la peau qui se trouve juste dessous. Petit conseil d’ami : si votre peau est déjà bien abîmée, un peu de crème cicatrisante durant deux à trois jours permet de récupérer un épiderme parfaitement hydraté.
La deuxième parade tient dans la façon de porter la montre. La bonne tension est celle qui maintient le capteur au contact du poignet sans l’étrangler : ni assez lâche pour que le boîtier glisse, ni assez serré pour marquer la peau. Un test simple consiste à vérifier qu’un doigt peut se glisser entre le bracelet et le poignet. Autre réflexe précieux, desserrer légèrement la sangle pendant les phases de repos, notamment la nuit, ce qui n’altère pas la précision du suivi de sommeil à condition de ne pas tomber dans l’excès inverse et de la laisser pendouiller. Tout est affaire de dosage.
Faire respirer la peau constitue le troisième levier : retirer la montre pendant les périodes d’inactivité, ne serait-ce que vingt minutes par jour, offre un répit salutaire, et alterner de poignet une semaine sur deux répartit la contrainte, à condition de penser à indiquer le changement dans l’application pour préserver la fiabilité des mesures. Quand l’irritation s’installe malgré tout, la seule vraie solution consiste à cesser de porter la montre le temps que la peau cicatrise, quelques jours parfois, quelques semaines dans les cas les plus tenaces. Le retirer avant la douche relève aussi du bon sens : la montre reste au sec, et l’on sèche le poignet avant de la remettre. Vous n’avez pas besoin de lire vos notifications sous la douche, prenez un instant pour vous.
Changer de bracelet ou consulter, les recours quand rien ne suffit
Quand l’hygiène et le réglage ne suffisent pas, le matériau du bracelet devient suspect. Le silicone d’origine, comme les bracelets tiers du même type, concentre souvent les réactions, à la fois parce qu’il ne respire pas et parce que certaines peaux y sont sensibles. Le passage à un bracelet en nylon tissé, plus respirant, améliore nettement la situation pour beaucoup d’utilisateurs, même si les épisodes peuvent encore survenir ponctuellement. Les modèles en tissu offrent une alternative comparable.
Pour les peaux les plus sensibles, une couche fine de crème barrière hypoallergénique appliquée avant le port peut limiter le contact direct avec la sangle, sans toutefois dispenser des autres précautions. Et si le doute d’une allergie persiste, notamment au nickel, un test épicutané chez un dermatologue permet d’identifier l’allergène précis et d’orienter les choix futurs.
Car au fond, la question n’est pas de savoir s’il faut renoncer à sa montre connectée, mais de reconnaître qu’un objet porté en permanence mérite le même entretien que celui qu’on accorde à ses chaussures de sport ou à ses écouteurs. La technologie surveille le corps, encore faut-il accepter de surveiller un peu la technologie en retour.