À l’arrière de cet écran, on retrouve deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. Malheureusement, il n’y a pas de port USB-C, mais cela ne vous empêchera pas de connecter une PlayStation 5, une Xbox Series S/X et un PC. Vous l’aurez compris, cet écran ne se destine pas qu’à un usage professionnel, mais il vise les gamers et surtout eux.

Ce LG UltraGear GX7 possède un écran OLED de 27 pouces, mais ce qui va intéresser les gamers, c’est ce Dual Mode. Les joueurs compétitifs pourront jouer en HD avec un taux de rafraîchissement de 720 Hz. Pour une expérience encore plus fluide, l’écran est compatible avec l’AMD FreeSync et le NVIDIA G-Sync pour limiter les déchirures d’écran.

Les joueurs qui préfèrent les jeux solo contemplatifs partiront plutôt sur la seconde partie de ce Dual Mode. L'écran disposera alors d’un taux de rafraîchissement de 540 Hz, mais d’une image en QHD, soit une résolution de 2 560 x 1 440 pixels.