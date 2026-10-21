Le LG UltraGear GX7 est un écran qui brille par sa dalle OLED de 27 pouces dotée d’un anti-reflet pour pouvoir jouer à tout moment de la journée. Pour le trouver à prix réduit, direction Amazon où il passe sous les 700 euros.
Dans quelques semaines, GTA VI sortira enfin. Pour en profiter dans les meilleures conditions, il est peut-être temps d’apporter un coup de frais sur votre set-up en changeant d’écran. Dans ce cas, pourquoi ne pas partir sur le LG UltraGear GX7 qui s’offre un Dual Mode pour s’adapter à tous les styles de jeu et une réduction de 18 % sur Amazon.
Pourquoi choisir le LG UltraGear OLED GX7 ?
- Pour le Dual Mode : Les gamers compétitifs apprécieront de jouer en 720 Hz tandis que les fans de jeux contemplatifs pourront se reposer sur une image en QHD avec un taux de rafraîchissement de 540 Hz
- Des PC à la console : À l’arrière, l’écran embarque deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort pour y connecter simultanément une console récente et un PC.
- La qualité de l’OLED : Pour des noirs plus profonds et des contrastes sublimés, cet écran embarque l'OLED et dispose du HDR True Black 500
Un écran à l’usage polyvalent
À l’arrière de cet écran, on retrouve deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. Malheureusement, il n’y a pas de port USB-C, mais cela ne vous empêchera pas de connecter une PlayStation 5, une Xbox Series S/X et un PC. Vous l’aurez compris, cet écran ne se destine pas qu’à un usage professionnel, mais il vise les gamers et surtout eux.
Ce LG UltraGear GX7 possède un écran OLED de 27 pouces, mais ce qui va intéresser les gamers, c’est ce Dual Mode. Les joueurs compétitifs pourront jouer en HD avec un taux de rafraîchissement de 720 Hz. Pour une expérience encore plus fluide, l’écran est compatible avec l’AMD FreeSync et le NVIDIA G-Sync pour limiter les déchirures d’écran.
Les joueurs qui préfèrent les jeux solo contemplatifs partiront plutôt sur la seconde partie de ce Dual Mode. L'écran disposera alors d’un taux de rafraîchissement de 540 Hz, mais d’une image en QHD, soit une résolution de 2 560 x 1 440 pixels.
Un prix avantageux pour défier la concurrence
Si la connectique de cet écran est réussie, son design n’est pas parfait pour autant puisque ce LG UltraGear GX7 va prendre de la place sur votre bureau à cause de son pied. S’il n'est pas épais, il est assez volumineux, mais il présente l’avantage d’être plat, vous pourrez poser divers objets dessus pour maximiser l’espace. Pour rester sur le pied, sachez que vous pouvez l’incliner et ajuster sa hauteur
Enfin, son dernier argument reste le prix. À 850 euros, il peine à être visible parmi les nombreux écrans OLED, mais en chutant sous les 700 euros, il devient plus intéressant puisqu’il se retrouve avec, par exemple, des Samsung Odyssey sortis il y a déjà plusieurs années. Ici, il se démarque donc grâce à sa connectique puisque les concurrents sur cette tranche tarifaire se contentent généralement d’un seul port HDMI 2.1.
✅ Les points forts
- Une dalle OLED de 27 pouces avec la présence d’un Dual Mode
- Un DisplayPort et deux ports HDMI 2.1
- Le NVIDIA G-Sync et l’AMD FreeSync
❌ Les limites
- Le pied est assez imposant
- Un seul DisplayPort et pas de port USB-C
Le LG UltraGear GX7 est donc un écran parfait pour les gamers, peu importe qu’ils préfèrent les jeux solo ou les jeux compétitifs. Le Dual Mode fera le bonheur de tous. Son principal défaut reste l’absence d’un port USB-C, mais les deux ports HDMI et le DisplayPort suffiront dans la plupart des configurations.
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