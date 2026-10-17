Le M210P cumule plus de 20 000 avis sur Amazon, avec une note moyenne de 4,3 sur 5. L’aspirateur robot Lefant M210P est proposé à 89,98 € chez Amazon, qui indique un plus bas de 219,99 € sur les 30 derniers jours. Le modèle s’est déjà vendu autour de 100 € par le passé, ce qui relativise la remise affichée de 59 %.

À ce tarif, il vise un usage précis : un passage par jour sur des sols durs, dans un logement de taille moyenne. Les foyers avec un animal qui perd beaucoup de poils, ou couverts de tapis épais, ont intérêt à regarder plus haut en gamme.