Le Lefant M210P, aspirateur robot plat de moins de 8 cm, est affiché à 89,98 € chez Amazon dans son coloris champagne. Nous l’avions testé : il assure l’entretien quotidien des sols lisses, mais sans brosse centrale ni cartographie, il ne convient pas à tous les foyers.
Le M210P cumule plus de 20 000 avis sur Amazon, avec une note moyenne de 4,3 sur 5. L’aspirateur robot Lefant M210P est proposé à 89,98 € chez Amazon, qui indique un plus bas de 219,99 € sur les 30 derniers jours. Le modèle s’est déjà vendu autour de 100 € par le passé, ce qui relativise la remise affichée de 59 %.
À ce tarif, il vise un usage précis : un passage par jour sur des sols durs, dans un logement de taille moyenne. Les foyers avec un animal qui perd beaucoup de poils, ou couverts de tapis épais, ont intérêt à regarder plus haut en gamme.
Le Lefant M210P, aspirateur robot de 2200 Pa à l’autonomie annoncée de 120 minutes, est à 89,98 € chez Amazon, qui affichait 219,99 € comme plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Lefant M210P ?
- Un format qui se glisse partout : Avec moins de 8 cm de hauteur, il passe sous la plupart des lits, canapés et meubles bas. C’est là que la poussière s’accumule et que le balai passe rarement.
- Pensé pour un pasage par jour : Son bac de 500 ml contient environ une semaine de poussière à raison d’un nettoyage quotidien, et son autonomie de deux heures couvre un logement de taille moyenne.
- Un pilotage sans prise de tête : L’application Lefant permet de le lancer, de le renvoyer à sa base et de programmer les passages, et Alexa le commande à la voix. Une télécommande est aussi fournie pour ceux qui préfèrent se passer du smartphone.
Un robot d’entretien, pas de grand ménage
Le M210P se programme pour passer chaque jour en votre absence, et c’est dans ce rythme qu’il donne le meilleur. Dans notre test du Lefant M210P, la puissance s’est montrée suffisante pour un nettoyage quotidien sur les sols lisses, avec des déplacements fluides dans la maison. Lefant annonce une aspiration qui monte d’elle-même quand le robot détecte un tapis, mais les poussières incrustées y résistaient lors de notre essai. Il entretient donc un sol déjà propre plutôt qu’il ne rattrape un ménage en retard.
Il s’adresse d’abord aux personnes qui veulent un premier robot simple, y compris les moins à l’aise avec la technologie, grâce à la télécommande. Il convient moins aux propriétaires d’animaux, malgré ce qu’annonce sa fiche : faute de brosse rotative centrale, les grosses touffes de poils étaient poussées par l’appareil plutôt qu’aspirées. Sa navigation par simples capteurs de proximité oblige aussi à le déplacer à la main pour traiter une pièce précise. Enfin, Lefant le présente comme silencieux, mais nous l’avions trouvé assez bruyant à pleine puissance.
Moins de 100 € pour l’essentiel, sans les fonctions des modèles récents
Face aux robots dotés d’un laser, le M210P renonce à l’essentiel de ce qui fait leur confort : la carte qu’il dessine s’efface après chaque passage, et il ne sait ni mémoriser les pièces ni cibler une zone. Dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots, il figure autour de 90 €, avec une note de 6/10. Celui que nous désignons comme le meilleur petit prix tout équipé, le Tapo RV50 Pro Omni, s’affiche autour de 500 € avec une station complète. L’écart de prix dit clairement à quel usage chacun se destine.
✅ Les points forts
- Moins de 8 cm de hauteur, pour passer sous les meubles bas
- Bac de 500 ml, environ une semaine de poussière
- Deux heures d’autonomie pour un logement moyen
- Programmation, application, Alexa et télécommande
❌ Les limites
- Pas de brosse rotative centrale, inadapté aux poils d’animaux
- Aucune carte enregistrée ni nettoyage par pièce
- Bruyant à pleine puissance, sons stridents
Pour un premier robot qui entretient chaque jour un appartement aux sols lisses, Amazon propose le Lefant M210P coloris champagne à 89,98 €.
À 89,98 €, le Lefant M210P offre ce qu’on peut attendre d’un aspirateur robot d’entrée de gamme, et pas davantage. Il maintient propres des sols lisses à condition de passer tous les jours, se glisse sous les meubles et ne demande aucun réglage complexe. Notre note de 6/10 traduit ce périmètre étroit, pas un apareil raté.
Si vous vivez avec un chien ou un chat qui perd ses poils, ou si vous voulez envoyer le robot dans une seule pièce depuis votre téléphone, mieux vaut viser plus haut. En revanche, pour un studio, une chambre d’étudiant ou un parent qui veut un appareil qu’on lance d’un bouton, ce prix limite le risque. Pensez seulement à le faire tourner chaque jour : c’est la régularité qui compense son manque de puissance.
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