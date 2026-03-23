Il y a des habitudes qu’on prend sans s’en rendre compte. Lancer un film et attendre quelques secondes que l’image soit nette. Couper sa caméra pendant une réunion en ligne pour ne pas faire ramer la connexion. Éviter de télécharger un fichier volumineux quand quelqu’un d’autre regarde une vidéo dans la pièce d’à côté. Si ces situations vous parlent, vous êtes probablement encore abonné à l’ADSL, et vous avez sans doute intégré ses contraintes à votre quotidien sans même vous en apercevoir.

Ce que peu d’abonnés réalisent, c’est que ces petites frictions permanentes ont un coût réel, en temps, en confort, et parfois en productivité. La fibre optique n’est pas simplement “plus rapide” : elle représente une autre façon de naviguer sur internet, fondamentalement différente sur le plan technique.