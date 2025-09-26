Goûter à l’univers du gaming sans donner un infarctus à son banquier ? Si telle est votre mission, le Lenovo LOQ 15IRX10 est à considérer avec le plus grand soin. Proposé en promotion à 849 € alors qu’il avoisine en temps normal les 1 300 €, ce PC portable gaming est conçu avec sérieux.

Son premier atout est sa carte graphique Nvidia RTX 5050 (100 W). Elle assure non seulement d’excellentes performances sur les jeux AAA, mais permet également de profiter des dernières technologies, comme le DLSS 4. Ce système, basé sur l’IA, améliore le rendu des jeux tout en préservant les performances et le résultat est bluffant ! Les joueurs profitent aussi du processeur Intel Core i5-13450HX, doté de dix cœurs pouvant atteindre 4,60 GHz. À cela s’ajoutent 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de stockage SSD M.2.