Les cartes graphiques NVIDIA RTX 50 sont réputées pour leurs excellentes performances. Seulement, trouver un PC portable qui soit équipé de l’une d’elles, à un prix raisonnable n’est pas simple. Le mieux est de profiter des périodes de promotions. Ça tombe bien, les French Days ont débuté et nous avons repéré cinq modèles qui valent le détour.
Le Lenovo LOQ 15i et sa RTX 5050 à seulement 849 € (-34 %)
Goûter à l’univers du gaming sans donner un infarctus à son banquier ? Si telle est votre mission, le Lenovo LOQ 15IRX10 est à considérer avec le plus grand soin. Proposé en promotion à 849 € alors qu’il avoisine en temps normal les 1 300 €, ce PC portable gaming est conçu avec sérieux.
Son premier atout est sa carte graphique Nvidia RTX 5050 (100 W). Elle assure non seulement d’excellentes performances sur les jeux AAA, mais permet également de profiter des dernières technologies, comme le DLSS 4. Ce système, basé sur l’IA, améliore le rendu des jeux tout en préservant les performances et le résultat est bluffant ! Les joueurs profitent aussi du processeur Intel Core i5-13450HX, doté de dix cœurs pouvant atteindre 4,60 GHz. À cela s’ajoutent 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de stockage SSD M.2.
Côté écran, il s’agit d’une dalle LCD IPS de 15,6 pouces, Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de seulement 3 ms. La colorimétrie est précise (100 % sRGB) et la finition anti-reflet permet de jouer dans les meilleures conditions, même en pleine luminosité.
Les points forts en un clin d’œil :
- RTX 5050 pour un excellent rapport performances/prix
- Processeur Intel Core i5-13450HX et 16 Go de RAM
- Écran Full HD, 144 Hz, 3 ms, 100 % sRGB
500 € de remise immédiate sur le Lenovo LOQ 15i (RTX 5060)
Vous trouvez la RTX 5050 un peu juste ? Pas de souci : le Lenovo LOQ 15i est également disponible en promotion avec une RTX 5060. Cette dernière reçoit un nombre de cœurs CUDA bien plus élevé ainsi que de la mémoire GDDR7, contre de la GDDR6 pour la RTX 5050. Les gains en performances peuvent donc être très significatifs. Vous profitez également des dernières innovations Nvidia, comme le DLSS 4, le Ray Tracing et Reflex 2, qui offrent une réactivité optimale, un atout majeur pour améliorer vos réflexes dans les FPS.
Côté affichage, l’écran LCD IPS de 15,6 pouces Full HD se distingue par sa fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz et son temps de réponse réduit à 3 ms. Pour accompagner ces performances, Lenovo a équipé cette machine d’un système de refroidissement avancé par hyperchambre, parfaitement adapté à une utilisation intensive, un ajout indispensable puisque vous n’allez plus vouloir le lâcher.
Les points forts en un clin d’œil :
- RTX 5060 et mémoire GDDR7
- DLSS 4, Ray Tracing et Reflex 2
- Système de refroidissement performant pour longues sessions
ASUS TUF A16 (RTX 5060) : performances et discrétion (-300 €)
Inutile de rappeler qu’Asus possède une solide expertise dans le gaming, notamment grâce à sa gamme RoG (Republic of Gamers). Le modèle A16 adopte une approche plus discrète : sobre en apparence, mais doté d’une véritable bête sous le capot.
Il embarque une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 (115 W) avec 8 Go de mémoire GDDR7, un processeur AMD Ryzen 9 8940HX pouvant atteindre 5,3 GHz, ainsi que 32 Go de RAM DDR5 et 1 To de stockage SSD. Autant dire qu’il a toutes les ressources nécessaires pour faire tourner des jeux AAA avec des graphismes élevés.
Évidemment, un ordinateur gaming ne se limite pas à sa fiche technique : la conception et les détails comptent aussi. Asus a ainsi apporté plusieurs attentions spécifiques, à commencer par l’écran. Il s’agit d’une dalle IPS de 16 pouces, anti-reflet, affichant une résolution de 1920 x 1200 pixels, avec un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz pour une fluidité optimale.
Côté connectique, l’ASUS A16 est particulièrement bien équipé, avec des ports USB 3,2 Gen 2 et Type-C, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet. Mais il se distingue également par sa finition soignée, son clavier pensé pour le gaming et un châssis optimisé avec une gestion thermique efficace.
Les points forts en un clin d’œil :
- RTX 5060 et 32 Go de RAM
- Écran 1920 x 1200, 165 Hz
- Conception discrète et gestion thermique efficace
Le LENOVO Legion 5 15i et sa RTX 5070 à 1 299 € (au lieu de 1 799 €)
Pour les joueurs qui veulent allier design, puissance et budget raisonnable, le Legion 5 15i est un incontournable.
Son châssis rectiligne, d’à peine 22,5 mm d’épaisseur, dissimule un système de refroidissement impressionnant : dissipateurs thermiques en aluminium, caloducs en cuivre massif et ventilateurs puissants se chargent d’évacuer efficacement la chaleur générée par la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070, le processeur Intel Core i7-13650HX (14 cœurs et 20 threads) et les 32 Go de mémoire vive DDR5. On apprécie également la présence d’un SSD 512 Go, mais surtout d’un écran 165 Hz compatible Dolby Vision et G-Sync.
Les points forts en un clin d’œil :
- GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 Go GDDR7)
- Processeur Intel Core i7-13650HX (14 cœurs/20 threads)
- Système de refroidissement haut de gamme (aluminium + cuivre)
- Châssis fin de 22,5 mm
MSI Vector 16 HX : 600 € de remise pour goûter à la RTX 5070 Ti
Là, on ne rigole plus ! Le PC gamer MSI Vector 16 HX, dans cette configuration, est tout simplement impressionnant. Avec ses lignes épurées, sa finition noir matte et son système de refroidissement conçu pour les longues sessions de jeu, il est difficile de rester indifférent. C’est d’autant plus vrai que la fiche technique est, comment dire, très appétissante : Intel Core Ultra 7 255HX, GeForce RTX 5070 Ti et SSD 1 To en PCi-Express et 16 Go de mémoire vive DDR5 sont de l’aventure.
Côté affichage, la dalle présente une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, synonyme de (grande) fluidité dans les jeux. La puissance de la carte graphique permet de profiter pleinement d’une résolution QHD+ (2560 x 1600 pixels) sans subir une chute des performances. Quant à la finition antireflet, elle se charge d’assurer des sessions confortables, même dans un environnement lumineux.
Les points forts en un clin d’œil :
- RTX 5070 Ti et Intel Core Ultra 7
- Écran 16 pouces QHD+, 240 Hz, antireflet
- Système de refroidissement optimisé