En France, 10 % des 206 955 motos et scooters vendus en 2021 étaient déjà électriques, un chiffre en forte hausse par rapport à 2018. Rechargeables et dotés d'une bonne autonomie, les scooters électriques s'imposent comme une alternative propre aux vélos électriques, avec pour avantage un meilleur confort au quotidien.

Comme les vélos, ils se faufilent partout en ville, leur terrain de jeu idéal. Mais pas seulement : car ils sont loin d'être pénalisés en termes de performances. Des marques comme Easy-Watts proposent en effet l'une des gammes de scooters électriques les plus complètes du marché, avec des motorisations équivalentes à des cylindrées thermiques de 50 cm³ ou 125 cm³.

L'entreprise, fondée par deux passionnés à Minihy-Tréguier dans les Côtes-d'Armor, se réjouit de cette tendance qui bénéficie en particulier aux ventes de deux de ses modèles baptisés e-opai (50 cc) et e-trax (125 cc).