Noté 9,1/10 dans son test sur Clubic, Intego fait parti des meilleurs solutions antivirus pour Mac. Il est particulièrement adapté pour :

Wi-Fi publics : en déplacement, NetBarrier vous prémunit des connexions douteuses (cafés, hôtels, gares).

Partage de fichiers : dans des environnements mixtes Mac/PC ou lors du téléchargement, VirusBarrier empêche la propagation des éléments infectés.

Vie numérique quotidienne : navigation web, téléchargement, streaming… Intego analyse activement vos usages sans sonner trop fort.

Néanmoins, notez que la version actuelle ne couvre pas les appareils mobiles (iPhone, iPad) et que les options avancées telles que le contrôle parental ne sont pas incluses dans cette formule X9.