Fatigué de croire que votre Mac est immunisé contre les menaces numériques ? Profitez dès maintenant d’une promotion rare qui permet de sécuriser votre ordinateur Apple pour moins de 2 € par mois. Voici pourquoi cette offre sur Intego Mac Internet Security X9 mérite toute votre attention.
Intego Mac Internet Security X9 est une suite conçue sur mesure pour le système macOS. Elle combine un antivirus efficace et un pare-feu intelligent pour protéger votre machine contre les attaques en ligne ou à partir de sources locales, le tout sans ralentir ses performances. Actuellement, elle est disponible pour 19,99 € pour un an, soit 1,67 € par mois, au lieu de 49,99 €
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Pourquoi opter pour Intego plutôt que de s’en remettre à une solution gratuite
Pourquoi opter pour Intego plutôt que de s’en remettre à une solution gratuite ?
- Conçu pour macOS : contrairement à certains antivirus transversaux, Intego est totalement intégré à l'écosystème Apple, garantissant une meilleure compatibilité et une consommation de ressources réduite.
- Protection active et adaptée : VirusBarrier surveille en permanence votre système et neutralise les maliciels, tandis que NetBarrier adapte automatiquement les défenses selon le type de réseau utilisé (domicile, Wi-Fi public, bureau).
- Léger et discret : il se fond dans le quotidien de votre Mac, sans altérer sa réactivité ou son autonomie, même sur des appareils plus anciens. L’interface est intuitive, traduite en français, et propose des analyses planifiées ou à la demande selon vos besoins.
Pour quels usages Intego s’avère-t-il particulièrement utile ?
Noté 9,1/10 dans son test sur Clubic, Intego fait parti des meilleurs solutions antivirus pour Mac. Il est particulièrement adapté pour :
Wi-Fi publics : en déplacement, NetBarrier vous prémunit des connexions douteuses (cafés, hôtels, gares).
Partage de fichiers : dans des environnements mixtes Mac/PC ou lors du téléchargement, VirusBarrier empêche la propagation des éléments infectés.
Vie numérique quotidienne : navigation web, téléchargement, streaming… Intego analyse activement vos usages sans sonner trop fort.
Néanmoins, notez que la version actuelle ne couvre pas les appareils mobiles (iPhone, iPad) et que les options avancées telles que le contrôle parental ne sont pas incluses dans cette formule X9.
Vous voulez une solution de sécurité fiable, le plus discrète possible, pensée pour macOS et à prix raisonnable ? Intego, éditeur Apple-expert, vous propose son antivirus + pare-feu dès 1,67 €/mois la première année. Une formule parfaite pour naviguer, télécharger ou travailler sereinement pour cette rentrée 2025. L’offre est temporaire… et votre Mac le mérite bien.