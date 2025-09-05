Qui dit rentrée, dit nouveaux équipements, nouvelles connexions — à l’école, au travail, en déplacement… votre vie numérique se multiplie.

Évitez de la démarrer sous pression avec des virus ou des ransomwares. Bitdefender Total Security, élu meilleur antivirus en France, combine protection robuste, utilisation fluide et tarif attractif : 39,99 € pour 5 appareils pendant un an, soit près de 58 % d'économie.

Une protection antivirus intelligente pensée pour tous vos usages

Au-delà du simple antivirus, Bitdefender qui a été noté 9,5/10 lors de son test sur Clubic, propose une suite de sécurité complète, idéale pour la rentrée :

  • Prévention proactive des virus, malwares et ransomwares grâce à une base de menaces constamment mise à jour en temps réel.
  • Pare-feu intelligent : surveille vos connexions pour empêcher les intrusions.
  • Anti-phishing et anti-fraude : protège vos données bancaires et privées contre le vol.
  • Modules complémentaires utiles : contrôle parental, optimisation système, VPN intégré — tout en étant réputé léger sur les performances.
Une protection polyvalente pour toute la famille

L’un des atouts majeurs de cette offre est la licence multi-appareils, couvrant jusqu’à 5 appareils simultanément :

  • PC, Mac, smartphones (Android/iOS),
  • Tablettes, voire contrôles parentaux pour les enfants,
  • Une solution pratique et économique pour protéger toute la famille dès la rentrée

Face à la concurrence : Bitdefender est plus que robuste

Des alternatives comme Norton 360 ou Intego existent, mais Bitdefender se distingue par :

  • Une compatibilité sur tous les systèmes, avec des certifications robustes (AV-Test, AV-Comparatives…)
  • Une interface intuitive, appréciée des débutants comme des utilisateurs plus avancés,
  • Une performance constante et une protection éprouvée, confirmée par des tests indépendants.
Commencez l’année sur de bonnes bases — protégez jusqu’à 5 appareils pour seulement 39,99 € grâce à Bitdefender Total Security. Une offre rentrée imbattable pour naviguer, travailler et étudier en toute sérénité.

Back to School