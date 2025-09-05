Au-delà du simple antivirus, Bitdefender qui a été noté 9,5/10 lors de son test sur Clubic, propose une suite de sécurité complète, idéale pour la rentrée :

des virus, malwares et ransomwares grâce à une base de menaces constamment mise à jour en temps réel. Pare-feu intelligent : surveille vos connexions pour empêcher les intrusions.

: surveille vos connexions pour empêcher les intrusions. Anti-phishing et anti-fraude : protège vos données bancaires et privées contre le vol.

: protège vos données bancaires et privées contre le vol. Modules complémentaires utiles : contrôle parental, optimisation système, VPN intégré — tout en étant réputé léger sur les performances.