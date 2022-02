Bon plan : équipez vous du meilleur antivirus en profitant de cette offre

Le deuxième produit, Bitdefender Internet Security, permet également de protéger 3 appareils, toujours sous Windows, et offre, en plus des services énumérés ci-dessus (non exhaustivement) un anti-spam, une protection spécifique pour les webcams et micros, un pare-feu anti-intrusion ou encore un contrôle parental.

Enfin, la troisième offre du jour, Bitdefender Total Security, protège jusqu'à 5 appareils sous Windows, iOS, macOS ou encore Android. Ainsi, vos smartphones, tablettes et autres PC seront efficacement protégés des menaces du Web. En plus de tous les services énumérés ci-dessus (non exhaustivement), un outil de géolocalisation en cas de vol de votre appareil et un nettoyeur de PC. À vous de faire votre choix à présent !