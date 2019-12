Ma French Bank, la néobanque de La Banque Postale, annonce 100 000 clients

Le pari de l'âge est pour l'instant tenu

Source : Communiqué de presse

La filiale 100 % mobile de La Banque Postale, Ma French Bank , a annoncé, mardi 17 décembre 2019, avoir atteint la barre des 100 000 clients, quatre mois après son lancement du 22 juillet dernier. Il s'agit d'un démarrage plutôt encourageant pour la filiale qui vise un public jeune, comparable à celui d'Orange Bank, qui avait aussi franchi ce cap quatre mois après son lancement, avant de ralentir par la suite.Ma French Bank se base notamment sur le réseau de 2 000 bureaux de poste de sa maison-mère, qui lui a permis de générer 70 % des souscriptions directement depuis ces bureaux physiques.Autre élément de satisfaction pour la banque en ligne : l'âge de ses clients. 68 % ont moins de 38 ans, ce qui est presque conforme à son objectif de compter une majorité de clients entre 18 et 35 ans dans ses rangs. Séduits par le suivi du compte en temps réel, 80 % des clients se sont connectés à l'application, et plus d'1 sur 2 ont réalisé un minimum de trois opérations bancaires chaque mois.Ma French Bank a confirmé, mardi, son objectif d'atteindre le million de clients d'ici 2025.