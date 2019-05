La Banque Postale lance la banque 100% mobile "Ma French Bank"

Un tarif unique fixé à 2 euros par mois

C'est avec l'ambition de démocratiser la banque mobile et pour répondre à la soif d'autonomie, d'indépendance et de rapidité de ses clients et prospects que(et son offre)Lesont le vent en poupe. Avec environ 4,4 millions de comptes ouverts fin 2017 (selon l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'après un rapport publié en octobre 2018), La Banque Postale se dit que malgré le grand nombre d'acteurs sur le marché de la banque en ligne (Boursorama, Nickel, ING, Revolut France, Fortuneo, Hello Bank, Orange Bank, Monabank etc.), sa notoriété naturelle et la digitalisation progressive de la société et des consommateurs joueront en sa faveur.La première originalité de Ma French Bank est de proposer une offre payante à. En échange de cette somme, les paiements et retraits sont « gratuits » partout dans le monde, et ne devraient donc pas entraîner de frais supplémentaires.La filiale de La Banque Postale pose ainsi l'objectif d'. Pour y parvenir, la banque a investi 100 millions d'euros.Pour créer un compte, Ma French Bank s'inspire logiquement des autres offres mobiles du marché, avec une. Avantage destiné lui aussi à attirer les plus jeunes, Ma French Bank, soit une carte d'identité, soit un passeport ou un permis de séjour. La banque propose par ailleurs une ouverture et une fermeture du compte en ligne sans frais, et un suivi du solde et des opérations en temps réel pour maîtriser son budget.Ma French Bank dispose de son propre site internet , mais celui-ci n'est pour l'heure qu'une vitrine destinée à enregistrer les pré-inscriptions de ses potentiels futurs clients, en échange de son prénom, de son email, et de son numéro de téléphone.À compter de ce 22 juillet, 48 à 72 heures après la souscription, le client recevra sa, utilisable notamment avec Apple Pay pour payer directement depuis son smartphone. Parmi les principaux services de Ma French Bank, on retrouve « Ma Tirelire », un service d'épargne automatique destiné à financer ses projets futurs ou encore « Mon extra prêt », une ligne de crédit renouvelable qui permet de débloquer en un clic le montant souhaité et de choisir sa vitesse de remboursement.Ma French Bank propose également des services communautaires et solidaires tels que « We Partage », qui permet de gérer les dépenses communes avec ses proches en temps réel, ou « Let's cagnotte », pour inviter des membres de son entourage à contribuer à un cadeau commun. L'app propose aussi l'intégration de la plateforme de financement participatif KissKissBankBank (rachetée par La Banque Postale en 2017).