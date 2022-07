Offrez une protection en ligne à votre PC avec la suite Avira Prime à petit prix

Avira Prime

Il n’y a pas grand chose à dire sur Avira Prime, tant les nouveautés apportées dernièrement sont minimes. On aime les efforts consentis pour rendre l’interface plus abordable, dans la lignée d’Avast, mais un an après, que cette refonte soit toujours inachevée est regrettable. Les fonctionnalités, elles, n’ont pas vraiment bougé. Est-ce un mal ? Pas vraiment, puisqu’elles sont assez complètes, et que la suite montre une très bonne efficacité sur ses défenses, avec au pire une toute petite faiblesse sur les menaces de type Zero Day. Avira Prime reste donc une bonne solution dans l’ensemble, qui peine toutefois à vraiment se distinguer de ses concurrents.