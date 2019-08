Retadup, le botnet géant, a été neutralisé par les cybergendarmes français

Une contamination de grande ampleur partout dans le monde



Source : France Inter

En début d'année, la société experte en sécurité informatique Avast a informé le Centre de lutte contre les criminalités numériques de la Gendarmerie (C3N) de l'existence de, un virus sévissantpartout dans le monde.Les utilisateurs, infectés après avoir ouvert un lien douteux envoyé par mail par exemple, ont vu leurs ordinateurs connectés à un serveur distant qui a immédiatement pris le contrôle du système d'exploitation.Les hackers utilisaient les appareils infectés comme des machines « zombies », afin de commettre des actions illégales comme. Les ordinateurs pouvaient également servir à créer de la cryptomonnaie, sans que leurs propriétaires en aient connaissance.Les, en collaboration avec le FBI, ont réussi à détecter le serveur pirate, localisé en Île-de-France, et à le désactiver. Ils sont parvenus également, et c'est une première mondiale,», explique Jean-Dominique Nollet au micro de France Inter.Il a également détaillé la méthode qui a permis de mettre le virus hors d'état de nuire : «».Le serveur utilisé par les gendarmes va continuer son action pour procéder au nettoyage des ordinateurs encore infectés et pour le moment non utilisés par leurs propriétaires.par les autorités.