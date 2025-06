Sans grandes surprises, certaines entreprises se retrouvent plus exposées que d’autres. Les services scientifiques, techniques et professionnels concentrent à eux seuls près de 30 % des alertes recensées, devant le secteur de l’information (28 %), la finance et les assurances (9 %) ou encore l’éducation (3 %). Une répartition qui reflète surtout la fréquence des connexions web, l’usage massif des outils SaaS et, dans certains cas, le recours à des appareils personnels en environnement pro, plus difficiles à contrôler et à sécuriser.