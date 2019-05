Un ordinateur infesté de virus aux enchères pour plus d’un million de dollars

© The Persistence Of Chaos

6 des malwares les plus nocifs au monde

Succès démesuré de la vente aux enchères

Source : Vice

Guo O Dong se définit comme un «». Originaire de Chine, il s'est notamment fait connaître aux États-Unis avec son projet « HiPSTER ON A LEASH », qui consistait à circuler sur un segway, en tenant en laisse un...Récemment, l'artiste a refait parler de lui en, avec une petite particularité. En effet, celui-ci contient SoBig et DarkTequila. À eux six, ils auraient causé plus de 95 milliards de dommages à travers le monde. Pour éviter de nouvelles conséquences néfastes, Guo O Dong a travaillé avec la société de cybersécurité, qui a rendu les menaces inoffensives (sauf pour l'ordinateur en lui-même).D'après l'artiste, le projet, intitulé «», a pour objectif de mieux comprendre la façon dont sont perçus les virus. Il s'agit «». Cette démonstration des effets des virus peut être suivie sur le site officiel du projet , via un live (pas des plus palpitants, il faut l'admettre). On y aperçoit principalement les conséquences du ransomware WannaCry.Mais ce n'est pas la seule possibilité offerte par la page web. Celle-ci affiche également les caractéristiques détaillées de l'ordinateur. Et surtout, elle permet d'. Oui, vous pouvez acheter ce repaire à malwares si vous le souhaitez, et si vous avez beaucoup d'économies.En effet, à l'heure d'écrire ces lignes, les enchères dépassaient...(un peu plus d'un million d'euros). Si vous souhaitez faire une offre, ne tardez pas : il reste quatre jours avant de clore la vente et d'expédier l'ordinateur à son nouvel heureux (?) propriétaire.