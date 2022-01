Besoin d'un antivirus pas cher ? Profitez des soldes d'hiver chez Norton !

Les promotions ne portent pas seulement sur la version la plus basique des solutions Norton. Si Norton Antivirus Plus est effectivement à 14,99 € au lieu de 34,99 € pendant un an, les autres abonnements ont eux aussi leurs réductions. Ainsi :

Norton 360 Standard est à 29,99 € au lieu de 74,99 € pendant un an.

Norton 360 Deluxe est à 39,99 € au lieu de 94,99 € pendant un an.

Norton 360 Premium est à 49,99 € au lieu de 104,99 € pendant un an.

Notez bien que ces offres sont valables pour votre première année d'abonnement. Vous pourrez aussi opter sur une réduction valable deux ans afin d'optimiser vos économies.