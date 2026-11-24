Mozilla, Shopify, France Digitale et d'autres organisations, qui disent représenter jusqu'à 55 000 entreprises européennes, demandent à Bruxelles d'ouvrir une procédure contre Apple. Sur iPhone, Chrome et Firefox affichent toujours les sites avec le moteur de Safari, deux ans et demi après l'entrée en application du DMA.
Sur votre iPhone, Chrome et Firefox ont l'allure de leurs versions pour ordinateur, mais ils affichent les pages avec WebKit, le logiciel de Safari qui transforme le code d'un site en texte et en images à l'écran. Apple impose ce moteur de rendu à tous les navigateurs de l'App Store. Le Digital Markets Act (DMA), le règlement européen qui encadre les géants du numérique, interdit cette règle dans l'Union européenne depuis mars 2024. Mais aucun éditeur n'a remplacé WebKit dans l'application de ses utilisateurs européens, selon l'association Open Web Advocacy. Avec Mozilla, Vivaldi, Shopify ou France Digitale, elle a écrit à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour réclamer une procédure formelle contre la firme de Cupertino.
Apple oblige Firefox à repartir de zéro pour changer de moteur
Depuis iOS 17.4, un éditeur de navigateur a le droit d'utiliser un autre moteur que WebKit en Europe, à condition d'obtenir une autorisation d'Apple et de respecter ses exigences techniques et de sécurité, rappelle iPhoneAddict. Pour passer à Gecko, son moteur maison, Mozilla devrait alors publier une seconde application Firefox au lieu de mettre à jour la première. Vous devriez la télécharger, transférer à la main vos favoris, vos mots de passe et votre historique dans la nouvelle application, puis la choisir à nouveau dans les réglages du navigateur par défaut. Mozilla craint de perdre une partie de ses utilisateurs européens en route.
Les applications web sont un autre point de blocage. Une application web est un site que vous ajoutez à l'écran d'accueil de votre iPhone, puis que vous ouvrez à la manière d'une application classique. Apple interdit à Chrome ou à Firefox de les installer avec leur moteur. Open Web Advocacy a recensé une dizaine d'obstacles de ce genre, et nous vous avions présenté les principaux en juillet 2025.
Apple défend ces règles au nom de votre sécurité. Un moteur de rendu traite en permanence des contenus venus de sites inconnus et peut accéder à des données sensibles, et la marque à la pomme exige donc des éditeurs qu'ils corrigent leurs failles très vite. Open Web Advocacy rétorque qu'Apple n'a jamais démontré que ces restrictions étaient nécessaires et proportionnées.
Bruxelles peut sanctionner Apple sans nouvelle loi
« Nous ne demandons ni nouvelle législation ni obligations supplémentaires », écrivent les signataires, pour qui la Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires. Le DMA lui permet d'ouvrir une enquête pour non-conformité, puis d'infliger à l'entreprise une amende de 10 % maximum de son chiffre d'affaires annuel mondial. Bruxelles a ainsi infligé 500 millions d'euros d'amende à Apple en avril 2025, parce que la firme empêchait les développeurs d'orienter leurs clients vers des offres en dehors de l'App Store. Ce jour-là, la Commission a aussi clos sans sanction son enquête sur le choix du navigateur par défaut, et elle n'a encore ouvert aucune procédure sur les moteurs de rendu.
Les signataires ont chiffré ce que les applications web feraient gagner aux entreprises européennes. Si la moitié du développement d'applications iPhone passait au web, elles économiseraient 11 milliards d'euros par an, et 1,3 milliard d'euros de commissions de l'App Store, selon ce scénario hypothétique.
Les organisations peuvent signer la lettre jusqu'au 3 décembre, puis la Commission devra décider si leurs arguments justifient une nouvelle procédure contre Apple, selon iPhoneSoft. « Chaque retard joue en faveur d'Apple », prévient Open Web Advocacy.