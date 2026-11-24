Depuis iOS 17.4, un éditeur de navigateur a le droit d'utiliser un autre moteur que WebKit en Europe, à condition d'obtenir une autorisation d'Apple et de respecter ses exigences techniques et de sécurité, rappelle iPhoneAddict. Pour passer à Gecko, son moteur maison, Mozilla devrait alors publier une seconde application Firefox au lieu de mettre à jour la première. Vous devriez la télécharger, transférer à la main vos favoris, vos mots de passe et votre historique dans la nouvelle application, puis la choisir à nouveau dans les réglages du navigateur par défaut. Mozilla craint de perdre une partie de ses utilisateurs européens en route.

Les applications web sont un autre point de blocage. Une application web est un site que vous ajoutez à l'écran d'accueil de votre iPhone, puis que vous ouvrez à la manière d'une application classique. Apple interdit à Chrome ou à Firefox de les installer avec leur moteur. Open Web Advocacy a recensé une dizaine d'obstacles de ce genre, et nous vous avions présenté les principaux en juillet 2025.

Apple défend ces règles au nom de votre sécurité. Un moteur de rendu traite en permanence des contenus venus de sites inconnus et peut accéder à des données sensibles, et la marque à la pomme exige donc des éditeurs qu'ils corrigent leurs failles très vite. Open Web Advocacy rétorque qu'Apple n'a jamais démontré que ces restrictions étaient nécessaires et proportionnées.