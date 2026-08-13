Firefox peut enfin bloquer les pubs sur votre iPhone

Une fois activée depuis les réglages ou le menu du site, la fonction agit au niveau du réseau, avant même l'affichage des pages, en s'appuyant sur une liste de filtrage dérivée d'EasyList. Concrètement, les requêtes envoyées vers les serveurs publicitaires sont interceptées avant qu'elles n'atteignent le navigateur, ce qui réduit le nombre d'éléments à charger. Elle cible les régies publicitaires tierces, les traceurs liés à la publicité, ainsi que certains formats jugés intrusifs comme les fenêtres pop-up ou les contenus qui se superposent à la page. Mozilla précise que le résultat varie d'un site à l'autre, puisque les techniques publicitaires employées diffèrent selon les éditeurs.

Le blocage ne s'applique pas aux publicités affichées sur les pages de résultats des moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing ou DuckDuckGo. Bon, en même temps, c'est logique, étant donné que Mozilla se rémunère au travers de commissions provenant justement des liens sponsorisés intégrés aux résultats des moteurs de recherche. Soulignons par ailleurs que le contenu sponsorisé de la page d'accueil et des nouveaux onglets de Firefox reste également visible et se gère séparément, depuis les paramètres dédiés à la page d'accueil.

Au passage, il sera possible d'activer ou de désactiver le blocage pour chaque site.