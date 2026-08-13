Firefox peut enfin bloquer les pubs sur votre iPhone

Mozilla déploie une fonction de blocage des publicités intégrée à Firefox pour iOS. L'option reste facultative et arrive progressivement.
Firefox pour iOS embarque désormais une fonction de blocage des publicités, directement intégrée à l'application. Encore qualifiée d'expérimentale par Mozilla, elle se déploie progressivement auprès des utilisateurs et doit être activée manuellement.
Un filtrage réseau qui épargne les moteurs de recherche
Une fois activée depuis les réglages ou le menu du site, la fonction agit au niveau du réseau, avant même l'affichage des pages, en s'appuyant sur une liste de filtrage dérivée d'EasyList. Concrètement, les requêtes envoyées vers les serveurs publicitaires sont interceptées avant qu'elles n'atteignent le navigateur, ce qui réduit le nombre d'éléments à charger. Elle cible les régies publicitaires tierces, les traceurs liés à la publicité, ainsi que certains formats jugés intrusifs comme les fenêtres pop-up ou les contenus qui se superposent à la page. Mozilla précise que le résultat varie d'un site à l'autre, puisque les techniques publicitaires employées diffèrent selon les éditeurs.
Le blocage ne s'applique pas aux publicités affichées sur les pages de résultats des moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing ou DuckDuckGo. Bon, en même temps, c'est logique, étant donné que Mozilla se rémunère au travers de commissions provenant justement des liens sponsorisés intégrés aux résultats des moteurs de recherche. Soulignons par ailleurs que le contenu sponsorisé de la page d'accueil et des nouveaux onglets de Firefox reste également visible et se gère séparément, depuis les paramètres dédiés à la page d'accueil.
Au passage, il sera possible d'activer ou de désactiver le blocage pour chaque site.
Cette nouveauté ne doit pas être confondue avec Firefox Focus, une application distincte que Mozilla propose depuis 2015. Dans un premier temps, l'app agissait comme une extension de blocage pour Safari. Puis Firefox Focus est devenu un navigateur autonome qui efface automatiquement historique, mots de passe et cookies dès qu'une session est terminée. Focus est donc davantage pensé pour des usages ponctuels, sans compte ou synchronisation. En 2019, l'app s'est enrichie d'un bloqueur natif. Ici, la nouvelle fonction de Firefox pour iOS agit directement dans le navigateur principal, sans passer par une application distincte.
Sur iOS, les navigateurs se basent tous sur le moteur WebKit de Safari, y compris Chrome et Edge. Le Digital Markets Act européen oblige pourtant Apple à ouvrir iOS à des moteurs alternatifs depuis mars 2024. Il n'empêche que les contraintes techniques imposées par Apple ont dissuadé Google et Mozilla de finaliser leurs portages. Cette situation limite les possibilités de blocage propres à chaque application : ni Chrome ni Edge n'intègrent de fonction équivalente. Le filtrage des publicités est donc le plus souvent géré par les extensions de blocage de contenu de Safari, installées séparément dans les réglages du système. Concrètement, ce type d'extension transmet à Safari une liste de règles compilées à l'avance, que le système applique lui-même plutôt que de laisser un module tiers analyser chaque page en direct. En plaçant sa fonction directement dans l'application Firefox, Mozilla évite cette étape intermédiaire, mais conserve quand même le moteur WebKit imposé par défaut.
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