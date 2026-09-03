Une désignation comme contrôleur d'accès aurait changé la donne pour Microsoft. La société n'aurait pas pu multiplier toutes ces campagnes, ces manipulations des résultats de Bing, ces fenêtres pop-ups intempestives ou ces paramètres cachés pour faire la promotion de son navigateur. L'éditeur de Redmond aurait par ailleurs dû simplifier la désinstallation de Edge , tout comme la configuration d'un navigateur alternatif par défaut pour les utilisateurs de Windows. Une infraction à ces règles peut coûter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. Nous rapportions en 2024 le dépôt de ce recours par Opera devant le Tribunal de l'Union européenne, qui espérait alors voir le DMA s'appliquer à Windows, au-delà des seuls smartphones.

Opera avait déjà eu gain de cause face à Microsoft par le passé. Sa plainte de 2007 sur l'intégration d'Internet Explorer à Windows avait débouché sur un écran de choix du navigateur pour les utilisateurs européens, le fameux ballot screen. Microsoft avait ensuite cessé de le proposer sans le signaler, ce qui lui avait valu une amende de 561 millions d'euros en 2013. Et Bruxelles, n'hésite pas à sanctionner. Fin juillet, c'est Google qui a écopé d'une amende de 890 millions d'euros pour deux infractions distinctes. Reste à savoir si Opera saisira la Cour de justice de l'Union européenne, une option ouverte pendant deux mois et dix jours après notification du jugement.