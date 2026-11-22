Entre Samsung et les téléviseurs, c’est une longue histoire d’amour. Du QLED à l’OLED en passant par le Neo QLED, le constructeur coréen dispose de l’une des gammes les plus complètes du marché, surtout qu’il continue d’explorer de nouvelles pistes.

Introduite en 2025 sur un téléviseur spectaculaire de 115 pouces, la technologie Micro RGB s'invite cette année dans des formats plus conventionnels, avec deux nouvelles références : les R85H et R95H

Et sur le papier, il y a de quoi être intéressé : une luminosité qui crève le plafond, des couleurs à couper le souffle, le tout sans faire de compromis sur les contrastes.