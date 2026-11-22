Pour cette édition 2026, Samsung fait baisser le prix de ses téléviseurs Micro RGB R95H et R85H. L’occasion de s’offrir un modèle doté des dernières innovations sans pour autant faire exploser son budget.
Entre Samsung et les téléviseurs, c’est une longue histoire d’amour. Du QLED à l’OLED en passant par le Neo QLED, le constructeur coréen dispose de l’une des gammes les plus complètes du marché, surtout qu’il continue d’explorer de nouvelles pistes.
Introduite en 2025 sur un téléviseur spectaculaire de 115 pouces, la technologie Micro RGB s'invite cette année dans des formats plus conventionnels, avec deux nouvelles références : les R85H et R95H
Et sur le papier, il y a de quoi être intéressé : une luminosité qui crève le plafond, des couleurs à couper le souffle, le tout sans faire de compromis sur les contrastes.
Le Black Friday fait tomber le prix des TV Samsung Micro RGB
Évidemment, les dernières innovations ont cette fâcheuse tendance à faire grimper la facture. Mais c’était sans compter sur le Black Friday, qui vient quelque peu chambouler l’équation :
- Le TV Samsung Micro RGB R95H (65 pouces) en promotion à 1 999 € au lieu de 2 999 € chez Darty et chez Fnac
- Le TV Samsung Micro RGB R85H (65 pouces) à 1 399 € chez Darty et chez Fnac
Quoi qu'il en soit, avant de jeter votre dévolu sur l’un ou l’autre, voyons ce que ces téléviseurs ont à offrir.
Micro RGB : une claque visuelle… tout en nuances
Entre les acronymes et les appellations techniques, il y a parfois de quoi perdre son latin ! Avant d’aller plus loin, une petite mise au point s’impose : il ne faut pas confondre Micro RGB et Micro LED.
Le premier, présent sur les R95H et R85H, repose sur un rétroéclairage LED, alors que le second fait appel à des pixels auto-émissifs, qui produisent donc leur propre lumière. En raison de son coût très élevé, le Micro LED reste d’ailleurs largement cantonné au secteur professionnel.
Maintenant que les présentations sont faites, qu’apporte concrètement le Micro RGB ?
Pour le comprendre, il faut aller voir ce qui se trame derrière la dalle LCD. Là où un téléviseur Mini LED conventionnel s’appuie sur des LED bleues associées à des filtres pour convertir les couleurs, Samsung utilise ici de microscopiques LEDs rouges, vertes et bleues, contrôlées individuellement.
Autrement dit, les trois couleurs primaires sont produites directement à la source. Et ce changement de recette est loin d’être anodin :
- Des noirs plus profonds : la miniaturisation des LED, associée à une gestion précise du rétroéclairage permet d’accentuer la profondeur des noirs tout en limitant les fameux halos lumineux.
- Luminosité éclatante : en produisant directement les trois couleurs primaires, le rétroéclairage Micro RGB limite les pertes lumineuses que l'on observe sur les téléviseurs classiques.
- Couleurs intenses et fidèles : des rouges intenses, des verts profonds, des bleus plus riches et, surtout, une multitude de nuances. Samsung annonce une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020 sur ses deux modèles.
Samsung R95H : le grand spectacle en promo
Porte-étendard de la gamme Samsung Micro RGB, le R95H déploie l’arsenal technologique le plus complet.
Son processeur Micro RGB AI Engine Pro s’appuie sur 128 réseaux neuronaux pour donner un coup de pousse aux contenus qui ne sont pas en 4K. Le traitement antireflet Glare Free permet quant à lui de profiter d’un match ou d’une série en pleine journée sans avoir à tirer les rideaux.
Les amateurs de jeux vidéo ont également de quoi se réjouir, avec une fréquence de rafraîchissement qui grimpe jusqu’à 165 Hz en 4K avec VRR.
En ce qui concerne l’audio, le système 4.2.2 de 70 W, compatible Dolby Atmos, apporte une dimension supplémentaire… sans avoir à investir dans une barre de son.
Ajoutez à cela le design Infinity Air avec ses bordures presque invisibles et son pied effet miroir qui l’impression que l’écran flotte, et vous avez un téléviseur aussi convaincant sur le fond que sur la forme.
Pourquoi se laisser tenter ?
- Technologie Micro RGB ;
- Traitement antireflet Glare Free ;
- Gaming en 4K jusqu’à 165 Hz ;
- Processeur Micro RGB AI Engine Pro et mise à l’échelle 4K par IA ;
- Système audio de 70 W compatible Dolby Atmos ;
- Design premium Infinity Air ;
- 30 mm d'épaisseur ;
- Prix d'excellence Clubic et noté 9/10 lors de son test.
Samsung R85H : le plaisir sans la surenchère
Dans une gamme de téléviseurs, il est souvent judicieux de regarder ce qui se passe un cran en dessous du modèle phare… et le R85H en est une belle illustration.
Samsung conserve l’essentiel : le rétroéclairage Micro RGB, la définition 4K, une interface connectée agréable et un processeur qui mobilise 20 réseaux neuronaux pour optimiser le rendu des contenus de définition inférieure à la 4K.
La principale concession concerne l’absence du traitement antireflet Glare Free. Mais à moins d’avoir de grandes baies vitrées face à votre téléviseur, ce n’est pas forcément un sacrifice difficile à accepter. Et si vous aimez jouer, vous êtes plutôt bien loti : la 4K jusqu’à 144 Hz avec VRR est de la partie.
Côté son, le R85H revient à une configuration plus classique de 30 W, tout de même compatible Dolby Atmos. Un point à relativiser si vous possédez déjà une barre de son ou comptez en acheter une. Bref, voilà un modèle à regarder de près avant de craquer pour son grand frère.
Pourquoi se laisser tenter ?
- Technologie Micro RGB ;
- Mise à l’échelle 4K assistée par IA ;
- Gaming en 4K jusqu’à 144 Hz ;
- Compatibilité Dolby Atmos ;
- Positionnement tarifaire plus abordable.