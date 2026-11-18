C'est une escroquerie de grande ampleur qui vient d'être démantelée par le FBI. Elle utilisait des vidéos de gens connus de la victime pour la pousser à télécharger un programme malveillant.
On n'arrête jamais le progrès dans le monde des escroqueries internet. On avait ainsi découvert le mois dernier l'escroquerie au faux support Microsoft, qui opérait depuis quasiment une décennie, et avait permis aux malfaiteurs de générer plusieurs millions de dollars. Mais il y a pourtant beaucoup plus impressionnant encore, comme on peut le voir avec cette annonce du FBI.
Une escroquerie par Zoom volant le visage des proches des victimes démantelée par le FBI
La FBI vient d'annoncer le démantelement d'une vaste infrastructure d'escroquerie, dans le cadre de l'opération « FaceStealer ». Une escroquerie au fonctionnement particulièrement sophistiquée.
Celle-ci commence par le vol de l'identité d'une personne connue de la victime, ou d'un professionnel connu dans son secteur. Cette fausse personnalité sollicite la victime via un message sur LinkedIn ou Telegram, puis l'invite à une conférence Zoom ou Teams. La victime intègre alors une conférence dans laquelle elle voit en vidéo la personne qui est connue, une vidéo prise précédemment par les pirates, avec d'autres participants aussi présents.
À un moment, l'un d'eux explique ne pas entendre le micro de la victime, ce qui est suivi par l'apparition d'un message d'erreur l'invitant à télécharger une mise à jour… qui est en fait un malware.
Quelque 400 millions de dollars volés en dix-huit mois
Et une fois ce programme téléchargé, les pirates ont accès à de nombreuses choses dans l'ordinateur de la victime. Il y a non seulement potentiellement ses comptes en cryptomonnaies, mais aussi les messageries et les réseaux sociaux, ce qui permet de préparer de nouvelles opérations de ce genre avec des proches de la victime (les pirates pouvant accéder à sa webcam et tenter de prendre une vidéo de la cible pour plus part).
Pour le FBI, il s'agit d'une opération très sophistiquée menée par la Corée du Nord. Particulièrement réussie, elle aurait notamment réussi à toucher des développeurs, des experts en cryptomonnaies ou même en cybersécurité. Au total, l'agence fédérale a retrouvé plus de 900 vidéos des victimes dans l'infrastructure démantelée. Le butin est lui estimé à plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaie, pour une opération qui n'aura duré « que » dix-huit mois.