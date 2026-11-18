La FBI vient d'annoncer le démantelement d'une vaste infrastructure d'escroquerie, dans le cadre de l'opération « FaceStealer ». Une escroquerie au fonctionnement particulièrement sophistiquée.

Celle-ci commence par le vol de l'identité d'une personne connue de la victime, ou d'un professionnel connu dans son secteur. Cette fausse personnalité sollicite la victime via un message sur LinkedIn ou Telegram, puis l'invite à une conférence Zoom ou Teams. La victime intègre alors une conférence dans laquelle elle voit en vidéo la personne qui est connue, une vidéo prise précédemment par les pirates, avec d'autres participants aussi présents.

À un moment, l'un d'eux explique ne pas entendre le micro de la victime, ce qui est suivi par l'apparition d'un message d'erreur l'invitant à télécharger une mise à jour… qui est en fait un malware.