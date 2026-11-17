Du côté du nettoyage de la maison, Xiaomi a également quelques nouveautés avec le Robot Vacuum 6 Max. Ce modèle combine un rouleau lavant, une serpillière dédiée aux zones difficiles et une brosse latérale extensible. Deux pieds articulés doivent lui permettre de franchir des seuils isolés atteignant 6 cm, selon les essais du constructeur. Son LiDAR rétractable autoriserait le passage sous les meubles laissant au moins 9,3 cm.

Xiaomi annonce également 35 000 Pa d’aspiration et une reconnaissance des obstacles et des taches par caméras. Ces caractéristiques ne préjugent pas de son efficacité réelle, qu’un test devra établir. La station lave les éléments de nettoyage à l’eau chaude, les sèche et collecte la poussière dans un sac de 2,5 litres.