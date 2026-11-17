Xiaomi annonce un lave-linge séchant à trois tambours, des réfrigérateurs de 546 litres et deux nouveaux aspirateurs pour le marché français. Les appareils de nettoyage sont annoncés disponibles, tandis que le gros électroménager arrivera entre fin décembre et janvier.
Xiaomi veut désormais occuper une bonne partie de la buanderie et de la cuisine. La marque détaille une nouvelle vague d’appareils Mijia pour la France, avec un produit qui sort franchement du lot : un lave-linge séchant réunissant trois tambours indépendants. Autour de cette machine, le constructeur aligne aussi des réfrigérateurs et des aspirateurs, en faisant de Xiaomi Home le point de commande commun.
Trois tambours pour éviter d’enchaîner les petites lessives
Le Mijia Lave-linge séchant Hublot Pro 12 kg, que nous avions déjà pu voir à l’IFA 2026 de Berlin en septembre dernier, réunit un tambour principal et deux plus petits. L’idée est de traiter séparément différentes catégories de linge, sans attendre de terminer un premier cycle pour lancer le suivant. Les petits tambours proposent aussi un séchage à basse température pour les textiles délicats.
Xiaomi avance des économies d’eau, d’électricité et de temps grâce au fonctionnement simultané. La comparaison mérite toutefois d’être précisée : ses chiffres opposent l’utilisation des trois tambours à trois cycles successifs sur son modèle de 10 kg. Ils ne signifient pas que chaque lessive consommera automatiquement deux fois moins.
La machine ajuste la durée et la température du séchage, et permet de lancer ou personnaliser les programmes dans Xiaomi Home. Le programme rapide de 12 minutes concerne de petites charges : les conditions de test indiquent notamment 1 à 2 kg dans le tambour principal.
Son lancement français est prévu courant janvier 2027, mais son prix pourra faire refroidir avec un tarif annoncé de 1 499,99 €. Xiaomi vise clairement à concurrencer le marché haut de gamme, reste à voir si les utilisateurs seront sensibles à ces innovations.
Un robot qui lève les pieds et un balai qui vide son bac
Du côté du nettoyage de la maison, Xiaomi a également quelques nouveautés avec le Robot Vacuum 6 Max. Ce modèle combine un rouleau lavant, une serpillière dédiée aux zones difficiles et une brosse latérale extensible. Deux pieds articulés doivent lui permettre de franchir des seuils isolés atteignant 6 cm, selon les essais du constructeur. Son LiDAR rétractable autoriserait le passage sous les meubles laissant au moins 9,3 cm.
Xiaomi annonce également 35 000 Pa d’aspiration et une reconnaissance des obstacles et des taches par caméras. Ces caractéristiques ne préjugent pas de son efficacité réelle, qu’un test devra établir. La station lave les éléments de nettoyage à l’eau chaude, les sèche et collecte la poussière dans un sac de 2,5 litres.
Le robot est annoncé à 999,99 €, avec une remise le portant à 799,99 € jusqu’au 30 novembre.
Enfin, le Mijia Vacuum Cleaner 4 Max est un aspirateur balai à batterie amovible, accompagné d’une station de vidage automatique dotée d’un sac de trois litres.
Xiaomi annonce 280 AW en mode Turbo et jusqu’à 90 minutes d’autonomie, mais ce maximum est mesuré en mode Eco avec le petit accessoire 2-en-1, pas avec la brosse principale pour les sols. Son prix s’établit à 549,99 €.