Plus d'un an après son lancement, la KEF XIO peut enfin fonctionner avec des enceintes surround placées derrière l'auditeur. Une mise à jour gratuite rend plusieurs modèles HiFi de la marque compatibles avec cette barre de son haut de gamme. Mais pour en profiter, il faudra investir dans un récepteur et une paire d'enceintes.
Lors de sa présentation en 2025, KEF avait annoncé que sa première barre de son pourrait évoluer vers un système home cinéma équipé d'enceintes arrière sans fil. La fonctionnalité était initialement attendue à l'automne 2025, mais elle aura finalement pris plus d'un an de retard sur le calendrier annoncé, comme le rapporte Frandroid.
Jusqu'ici, la XIO reproduisait les effets surround grâce à ses haut-parleurs et aux réflexions sonores dans la pièce. Avec la mise à jour déployée le 5 novembre, elle peut désormais confier ces canaux à deux enceintes physiques installées derrière le canapé. Une évolution intéressante pour cette barre que nous avions testée à sa sortie, même si les satellites spécifiquement conçus pour elle, également promis au lancement, ne sont toujours pas commercialisés.
Des enceintes HiFi pour remplacer le surround virtuel
KEF s'appuie pour l'instant sur son catalogue existant. Les LSX II, LSX II LT et Coda W sont compatibles dès maintenant. Les LS50 Wireless II doivent suivre d'ici la fin de l'année, puis les LS60 Wireless et LS Luxe au premier trimestre 2027.
Pour établir la liaison, il faut brancher un récepteur KW2 RX sur l'enceinte principale de la paire arrière. La KEF XIO lui transmet alors le signal grâce à ses émetteurs sans fil intégrés, tandis que l'application KEF Connect guide l'association des appareils.
Les canaux surround sont ainsi reproduits par les enceintes arrière, sans modifier la configuration 5.1.2 de la barre, compatible Dolby Atmos, DTS:X et Sony 360 Reality Audio.
Attention toutefois : seule la liaison entre la barre de son et les enceintes arrière est sans fil. Les LSX II LT et les Coda W nécessitent un câble entre les deux enceintes. Sur les LSX II LT, une seule prise secteur suffit, la seconde enceinte étant alimentée par le câble de liaison.
Une mise à jour gratuite, mais plus de 1 000 € à ajouter pour en profiter !
La fonction arrive avec le firmware XIO 1.5.160. Elle nécessite également la mise à jour des enceintes compatibles, du récepteur KW2 et de l'émetteur intégré à la barre, ainsi que l'application KEF Connect 1.32.0 au minimum.
KEF a d'ailleurs publié dès le 6 novembre un correctif iOS 1.32.1, destiné notamment à résoudre un problème de mise à jour des Coda W et à améliorer le fonctionnement du surround sans fil.
Si la mise à jour est gratuite, l'installation est loin de l'être. Le récepteur KW2 RX coûte 179 euros, auxquels s'ajoutent au minimum 899 euros pour une paire de Coda W. Il faut donc débourser 1 078 euros supplémentaires, en plus des 2 299 euros demandés pour la XIO elle-même.
Comme Sonos ou Bose, KEF reste dans son propre écosystème. Sa particularité consiste toutefois à utiliser des enceintes HiFi capables de fonctionner indépendamment de la barre pour l'écoute musicale. Cette évolution donne enfin aux propriétaires de la XIO la possibilité de construire un ensemble surround plus complet. Il n'y a plus qu'à voir si KEF finira par commercialiser les satellites dédiés qu'il avait également annoncés en 2025.