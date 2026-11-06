Lors de sa présentation en 2025, KEF avait annoncé que sa première barre de son pourrait évoluer vers un système home cinéma équipé d'enceintes arrière sans fil. La fonctionnalité était initialement attendue à l'automne 2025, mais elle aura finalement pris plus d'un an de retard sur le calendrier annoncé, comme le rapporte Frandroid.



Jusqu'ici, la XIO reproduisait les effets surround grâce à ses haut-parleurs et aux réflexions sonores dans la pièce. Avec la mise à jour déployée le 5 novembre, elle peut désormais confier ces canaux à deux enceintes physiques installées derrière le canapé. Une évolution intéressante pour cette barre que nous avions testée à sa sortie, même si les satellites spécifiquement conçus pour elle, également promis au lancement, ne sont toujours pas commercialisés.