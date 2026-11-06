Realme nous l'avait annoncé quelques mois auparavant, ça semble désormais s'approcher, le constructeur pourrait bien dévoiler son premier smartphone avec une batterie de 10 000 mAh.
Après plusieurs mois consacrés principalement au lancement de smartphones d'entrée de gamme, Realme prépare le retour de sa série numérotée. Après un Realme 17T 5G, le constructeur devrait lancer sa gamme complète avec les 17 et 17 Pro.
Un écran AMOLED et une très grosse batterie
D'après les informations disponibles, le smartphone serait équipé d'une dalle AMOLED affichant une définition de 1,5K et une fréquence de 120 Hz. Jusque là, ça reste assez classique pour un smartphone. Côté performances, le constructeur équiperait son smartphone d'un SoC Dimensity 7300 de chez MediaTek.
Mais c'est surtout niveau autonomie, que le smartphone pourrait battre des records, avec une batterie de 10 000 mAh à bord. Elle avait été annoncéeé par le fabricant quelques mois auparavant, mais n'avait pas encore vu le jour dans aucun des smartphones présentés jusque là, même dans la nouvelle gamme GT.
Niveau appareil photo, le Realme 17 Pro serait doté d'un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra-grand-angle de 8 mégapixels. La caméra frontale, qui devrait être un modèle de 32 ou 50 mégapixels, permettrait de filmer en 4K Ultra HD à 30 images par seconde.
Le 17 Pro disposerait également d'un capteur d'empreintes sous l'écran, mais aussi d'une certification IP68/IP69, lui permettant de résister à la poussière et aux immersions dans l'eau.
Le smartphone tournera sous ColorOS 17 basé sur Android 17, un choix qui a été fait récemment, afin de réunir les surcouches logicielles sous la même bannière, celle d'Oppo.
Un Realme 17 Pro+ pour plus de performances
Le modèle le plus performant de la gamme devrait être équipé un peu différemment, avec un écran OLED parfaitement plat, affichant une définition de 1,5K.
Le SoC du smartphone devrait également être plus performant, il n'y a toutefois pas plus de détails à l'heure actuelle sur la puce qu'embarquerait le 17 Pro+.
Côté appareil photo en revanche, il pourrait proposer un capteur principal de 200 mégapixels, et non pas deux, mais trois capteurs photo à l'arrière. La batterie pourrait quant à elle, adopter la même capacité, de 10 000 mAh. Realme n'est pas le seul sur ce marché, Honor veut aussi ses très grosses batteries pour ses smartphones.
Si l'on en suit le cycle de lancement des smartphones de la marque, ils devraient être présentés en Chine en premier, puis par la suite aux autres pays dans lesquels ils seront commercialisés.