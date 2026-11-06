D’autres garde-fous sont également prévus : Claude ne peut ni déplacer, ni gérer ni investir de l’argent et les échanges avec le chatbot ne servent pas à entraîner les modèles de la firme. Il est également possible de déconnecter son compte à tout moment. Bien sûr, Claude peut se tromper et il est vivement conseillé de vérifier l’exactitude de ses dires : « demandez quelles opérations correspondent à un montant donné et vérifiez les chiffres importants auprès de votre banque », explique notamment Anthropic. Pour un outil censé aider à gérer des finances, l’aveu ferait presque sourire.