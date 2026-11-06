Anthopic a déployé « Personal Finance », une nouvelle fonctionnalité qui permet à Claude d’analyser les comptes bancaires des utilisateurs.
Alors que son entrée en Bourse approche, Anthropic multiplie les annonces. La société a lancé Smart Reports, une option qui permet aux patrons de surveiller le travail de leurs équipes. Elle a aussi bridé Claude afin de l’empêcher de recopier des jeux vidéo existants. Anthropic s’intéresse désormais au compte bancaire de ses utilisateurs. Du moins, un peu plus que d’habitude.
Un assistant de poche spécialisé en finance
Le domaine des finances personnelles intéresse de plus en plus les géants de l’IA : OpenAI a ouvert le bal en mai dernier en proposant des conseils budgétaires à ses utilisateurs et Anthropic vient à son tour de sauter le pas. La société a, en effet, annoncé hier l’arrivée de la fonction « Personal Finance » sur Claude.
Cette option disponible en version bêta permet aux utilisateurs qui le souhaitent de relier leurs comptes et cartes au chatbot via le service Plaid, puis de poser des questions en langage naturel comme « Où est passé mon argent ce mois-ci ? », « Que me reste-t-il avant mon jour de paye ? », « Quelle somme puis-je mettre de côté ce mois-ci ? » ou encore « Puis-je me permettre de partir en voyage ? ».
Selon la firme, l’outil serait capable de détecter les prélèvements en double, les frais inattendus ou les factures dont le montant a évolué. Il peut aussi aider à calculer des intérêts ou à décrypter le jargon financier. Via « Personal Finance », Claude peut également générer des graphiques, des échéanciers et des tableaux sur mesure qu’il est possible d’éditer par la suite.
- Excellente compréhension des consignes complexes
- Très bon niveau en rédaction
- Analyse de longs documents efficace
Un accès encadré aux comptes bancaires des utilisateurs
Bien sûr, confier ses relevés bancaires à un chatbot ne va pas de soi. Anthropic se veut rassurant et explique que Claude n’a jamais accès à votre mot de passe bancaire. L’entreprise explique également que « pour les comptes que vous choisissez de connecter (et uniquement ceux-là), Claude a accès au nom de la banque, au nom de chaque compte, à son type, à ses quatre derniers chiffres, aux soldes et aux limites de crédit, ainsi qu’à l’historique des transactions remontant jusqu’à deux ans. »
D’autres garde-fous sont également prévus : Claude ne peut ni déplacer, ni gérer ni investir de l’argent et les échanges avec le chatbot ne servent pas à entraîner les modèles de la firme. Il est également possible de déconnecter son compte à tout moment. Bien sûr, Claude peut se tromper et il est vivement conseillé de vérifier l’exactitude de ses dires : « demandez quelles opérations correspondent à un montant donné et vérifiez les chiffres importants auprès de votre banque », explique notamment Anthropic. Pour un outil censé aider à gérer des finances, l’aveu ferait presque sourire.
La fonctionnalité « Personal Finance » est réservée aux abonnés Pro, Max et Ultra qui résident aux États-Unis. Aucune date de déploiement n’a, pour l’instant, été communiquée pour la France et le reste du monde. En attendant, Anthropic a d’ores et déjà des plans pour l’avenir : la société invite les banques, gestionnaires de patrimoine et sociétés de service financier qui le souhaitent à collaborer avec ses équipes.