Xbox continue d’améliorer son service Cloud Gaming avec deux nouvelles fonctionnalités en phase de test. La première permet d’utiliser son smartphone comme manette sur un téléviseur compatible alors que la seconde promet de réduire la latence grâce à une connexion Wi-Fi directe entre la nouvelle (et toute petite) manette Nano et les serveurs de Microsoft.
Dans une annonce publiée sur son blog officiel, Xbox présente deux nouvelles possibilités actuellement en phase de test concernant son service de jeu en streaming, avec une attention toute particulière portée à la petite manette Nano, récemment dévoilée.
Le smartphone pour remplacer la manette Xbox
La première nouveauté pourrait intéresser ceux qui utilisent Xbox Cloud Gaming sur leur téléviseur. Sur les Smart TV compatibles, le géant américain teste la possibilité de transformer un smartphone Android ou un iPhone en manette virtuelle.
Le fonctionnement est assez simple, et lorsqu’un joueur lance un jeu sans avoir de manette physique connectée, une option lui permet d’utiliser son téléphone. Les commandes apparaissent alors directement sur l’écran tactile, après association préalable avec le téléviseur.
Une solution pratique pour lancer rapidement une partie sans devoir chercher sa manette au fond du canapé, au détriment toutefois d’une précision digne de ce nom en fonction des jeux. Une option en cours de déploiement sur les téléviseurs compatibles (et dans les pays où Xbox Cloud Gaming est disponible).
La Xbox Nano se connecte directement aux serveurs en Wi-Fi
L’autre nouveauté concerne la Xbox Nano, cette toute petite manette de poche présentée récemment par Microsoft. Elle bénéficie d’une fonction baptisée Cloud Connect, qui lui permet de communiquer directement avec le serveur exécutant le jeu, en passant par le réseau Wi-Fi.
Avec une connexion Bluetooth classique, la manette communique d’abord avec le téléviseur, qui transmet ensuite les commandes au serveur distant. Selon Xbox, cette liaison directe pourrait réduire la latence, rendre les parties plus réactives… et éviter donc de continuer à rejeter systématiquement la faute sur la manette !
Il faudra toutefois patienter avant de pouvoir en profiter en France, puisque cette expérimentation est pour l’instant réservée aux joueurs américains. Elle nécessite également de configurer la manette via l’application Xbox Beta sur Android ou Xbox Accessories sur PC (avec une inscription au programme Xbox Insider dans ce dernier cas).
La fonction reste également limitée à une flopée de téléviseurs compatibles, et ne prend pas encore en charge toutes les expériences Cloud Gaming.
Ces deux nouveautés sont encore en phase de test, mais alors que le futur Project Helix devrait prochainement se dévoiler, Microsoft semble bien décidé à s’attaquer à deux obstacles bien concrets du jeu en streaming, à savoir la simplicité d’accès et la réactivité des commandes.
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