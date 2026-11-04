Apple Fitness+ prépare des programmes de musculation adaptés à votre niveau, à votre matériel et aux charges que vous soulevez. Avec Gym Strength, disponible en bêta, le service veut désormais organiser votre progression d’une semaine à l’autre.
Combien de séries, combien de répétitions, et surtout quel poids mettre sur la barre ? Les vidéos de renforcement musculaire d’Apple Fitness+ ne répondent pas forcément à toutes les questions lorsque l’on pousse la porte d’une salle de sport. Avec Gym Strength, Apple ajoute une autre approche : un programme détaillé, à suivre à son rythme, qui tient compte des résultats enregistrés lors des séances précédentes.
Un programme qui évolue avec ce que vous soulevez
Comme le montrent les captures de la bêta publiées par iClarified, la configuration commence par quelques questions : expérience en musculation, objectifs, matériel disponible et parties du corps à travailler. Gym Strength construit ensuite un programme de quatre semaines, comprenant deux à cinq séances hebdomadaires.
Deux formats sont proposés : cinq exercices, pour une durée estimée entre 20 et 30 minutes, ou sept mouvements, pour environ 45 à 60 minutes. Ces durées dépendent de votre rythme : les démonstrations vidéo servent à comprendre les mouvements, sans imposer de suivre toute une séance au tempo du coach.
Chaque exercice comporte des recommandations de séries, de répétitions et de charges. À partir des poids et répétitions renseignés, le programme ajuste la semaine suivante. L’intérêt est donc de savoir quoi faire lors de la prochaine séance, plutôt que de piocher un nouveau cours sans forcément comprendre comment il s’inscrit dans sa progression.
Le catalogue comprend plus de 350 exercices utilisant une trentaine de types d’équipements. Une paire d’haltères constitue le minimum requis : Gym Strength peut aussi accompagner un entraînement à domicile.
L’Apple Watch devient un carnet de musculation au poignet et propose un plan B quand la machine est prise
Une Apple Watch permet de consulter les exercices et de renseigner répétitions et charges directement au poignet, tout en suivant fréquence cardiaque et calories dépensées. La montre reste facultative, et l’enregistrement des résultats repose sur les informations saisies par l’utilisateur.
Une machine est occupée ? Il est possible de changer d’équipement ou de choisir un exercice alternatif avec un mouvement et une cible musculaire similaires. On peut également ajouter des séries ou passer un exercice.
Gym Strength est accessible aux abonnés testant les bêtas d’iOS 27.3 ou d’iPadOS 27.3, avec watchOS 27.3 pour les fonctions sur la montre. L’option Training Note, qui utilise Apple Intelligence pour expliquer les séances et la progression, demande un iPhone ou iPad compatible réglé en anglais. Cette condition concerne les notes, pas nécessairement toute l’expérience.
La fonction est incluse dans Fitness+, actuellement facturé 9,99 euros par mois ou 79,99 euros par an en France. Reste à préciser le périmètre géographique de la bêta et les langues proposées pour Gym Strength : à ce stade, les sources consultées ne permettent pas de garantir son accès sur un compte français