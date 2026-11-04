Comme le montrent les captures de la bêta publiées par iClarified, la configuration commence par quelques questions : expérience en musculation, objectifs, matériel disponible et parties du corps à travailler. Gym Strength construit ensuite un programme de quatre semaines, comprenant deux à cinq séances hebdomadaires.

Deux formats sont proposés : cinq exercices, pour une durée estimée entre 20 et 30 minutes, ou sept mouvements, pour environ 45 à 60 minutes. Ces durées dépendent de votre rythme : les démonstrations vidéo servent à comprendre les mouvements, sans imposer de suivre toute une séance au tempo du coach.

Chaque exercice comporte des recommandations de séries, de répétitions et de charges. À partir des poids et répétitions renseignés, le programme ajuste la semaine suivante. L’intérêt est donc de savoir quoi faire lors de la prochaine séance, plutôt que de piocher un nouveau cours sans forcément comprendre comment il s’inscrit dans sa progression.

Le catalogue comprend plus de 350 exercices utilisant une trentaine de types d’équipements. Une paire d’haltères constitue le minimum requis : Gym Strength peut aussi accompagner un entraînement à domicile.