L’arrivée est annoncée pour « bientôt », sans date précise. Adobe ne communique pas le nombre de morceaux ni les artistes concernés. Impossible, à ce stade, de savoir quelle part des catalogues d’Universal et de Warner sera proposée.

Cette bibliothèque complétera les outils de Premiere mobile, dont Enhance Audio pour atténuer les bruits parasites et les fonctions de génération d’éléments visuels ou sonores avec Firefly. L’application est gratuite pour le montage alors que les fonctions d’IA générative reposent sur des crédits Firefly.

Cette annonce renforce aussi Premiere mobile face à CapCut, le leader de sa catégorie, qui réunit déjà musiques et modèles de montage dans son application. Les licences restent un point à comparer. CapCut réserve sa bibliothèque musicale standard aux créations personnelles et non commerciales ; une sélection distincte couvre des usages commerciaux avec des limites sur les plateformes de diffusion.

Les morceaux de musique proposés et les possibilités de publication compteront donc autant que les outils de montage au moment de choisir son appli mobile.