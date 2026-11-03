L’arrivée prochaine de titres d’Universal et de Warner donnera à Premiere mobile un argument de plus face à CapCut. Les créateurs pourront intégrer jusqu’à 60 secondes d’un morceau à leurs vidéos avec une licence réservée aux usages personnels et non commerciaux.
Un refrain peut suffire à donner une idée de montage. CapCut associe déjà bibliothèque musicale et modèles personnalisables pour monter ses vidéos sur smartphone. Adobe compte désormais sur Universal Music Group et Warner Music Group pour enrichir l’offre de Premiere mobile, avec un partenariat annoncé ce 3 novembre.
Choisir la musique avant les premières coupes
La recherche se fera par artiste ou par titre, avec une préécoute pour vérifier que le morceau convient au projet. Des filtres par genre et par durée aideront à affiner le choix. On pourra aussi enregistrer ses favoris et découvrir les sélections mises en avant par les labels, histoire de trouver une bande-son sans forcément savoir quoi chercher au départ.
Une fois le morceau choisi, il sera possible d’en ajouter jusqu’à 60 secondes à la vidéo. Adobe prévoit également des modèles de montage personnalisables, déjà associés à une musique, pour proposer un point de départ à la fois visuel et sonore.
Une licence pour les souvenirs, pas pour les publicités
L’accord réserve ces extraits aux créations personnelles et non commerciales. Pour une campagne publicitaire ou un contenu sponsorisé, il faudra donc choisir une musique assortie d’une licence commerciale. Adobe renvoie pour ces projets vers Adobe Stock Audio, qui restera accessible dans l’application.
Adobe cite notamment YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels parmi les plateformes sur lesquelles ces vidéos pourront être publiées. La liste complète des réseaux couverts par les accords reste à préciser.
Le catalogue reste à détailler
L’arrivée est annoncée pour « bientôt », sans date précise. Adobe ne communique pas le nombre de morceaux ni les artistes concernés. Impossible, à ce stade, de savoir quelle part des catalogues d’Universal et de Warner sera proposée.
Cette bibliothèque complétera les outils de Premiere mobile, dont Enhance Audio pour atténuer les bruits parasites et les fonctions de génération d’éléments visuels ou sonores avec Firefly. L’application est gratuite pour le montage alors que les fonctions d’IA générative reposent sur des crédits Firefly.
Cette annonce renforce aussi Premiere mobile face à CapCut, le leader de sa catégorie, qui réunit déjà musiques et modèles de montage dans son application. Les licences restent un point à comparer. CapCut réserve sa bibliothèque musicale standard aux créations personnelles et non commerciales ; une sélection distincte couvre des usages commerciaux avec des limites sur les plateformes de diffusion.
Les morceaux de musique proposés et les possibilités de publication compteront donc autant que les outils de montage au moment de choisir son appli mobile.