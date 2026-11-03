Votre Pixel Watch a vu son autonomie chuter brutalement ? C'est normal, et ce n'est pas la batterie de votre montre qui faiblit d'un coup. Heureusement, il y a désormais une solution pour y remédier.
Google a commencé à distribuer une mise à jour pour résoudre le problème de décharge rapide de la batterie signalé ces derniers jours sur ses montres connectées Pixel Watch. Le correctif passe par le Play Store et non par une mise à jour du système.
Un déploiement étalé sur quelques jours
Le groupe avait reconnu le problème à la fin de la semaine dernière et promis un correctif dès que possible. Dans une déclaration transmise à Android Authority, il confirme que la distribution a débuté et qu'elle « sera complète au cours des deux prochains jours ». Selon Google, le défaut touche « un petit nombre » d'utilisateurs.
L'entreprise indique la marche à suivre : appuyer sur la couronne de la montre, ouvrir l'application Play Store, puis aller dans « Gérer les applications » et appuyer sur « Tout mettre à jour all ».
Google ne publie pas de mise à jour de Wear OS. Il s'agit d'une mise à jour des applications système de la montre. Le déploiement étant progressif, le correctif peut ne pas être disponible immédiatement. Si le Play Store n'affiche aucune mise à jour en attente, il faut simplement réessayer plus tard. Redémarrer la montre une fois toutes les mises à jour installées est également conseillé par l'auteur de l'article d'Android Police.
Tous les modèles récents concernés
Si Google n'a pas précisé la cause du problème, les modèles concernés semblent être nombreux, de la Pixel Watch 2 à la Pixel Watch 5. La dernière montre de Google peut tenir près de deux jours avec une seule charge. Or plusieurs propriétaires ont constaté une autonomie ramenée à 12 à 16 heures, ce qui a suscité de l'incompréhension.
Pour une Pixel Watch 4 qui tenait une journée sans problème auparavant, l'autonomie avait du mal à atteindre les 12 heures selon un utilisateur. Si une chute de l'autonomie en raison de l'âge de la montre peut se faire ressentir, la baisse était ici bien trop soudaine.