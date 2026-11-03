Google ne publie pas de mise à jour de Wear OS. Il s'agit d'une mise à jour des applications système de la montre. Le déploiement étant progressif, le correctif peut ne pas être disponible immédiatement. Si le Play Store n'affiche aucune mise à jour en attente, il faut simplement réessayer plus tard. Redémarrer la montre une fois toutes les mises à jour installées est également conseillé par l'auteur de l'article d'Android Police.