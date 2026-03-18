Une récente mise à jour des Pixel Watch semble provoquer un bug inattendu. Chez certains utilisateurs, le compteur de pas ne fonctionne plus correctement pendant certaines activités.
L’une des fonctions clés des montres connectées, c’est le comptage de pas. Bon nombre d’entre nous utilisent leurs tocantes pour vérifier si l’on a bien effectué son nombre de pas quotidien, et pour se motiver à se bouger si tel n’est pas le cas. Problème : les Google Pixel Watch ne semblent plus assurer cette fonction pourtant basique depuis la dernière mise à jour.
Le nombre de pas n’est plus enregistré pour certains exercices
Depuis quelques jours, des témoignages se multiplient sur Reddit. Des utilisateurs indiquent que leur Pixel Watch 2 ou Pixel Watch 3 ne comptabilise plus les pas lors de certaines activités. Le problème ne semble pas général. Le suivi fonctionne encore dans certains cas, notamment lors des séances de marche.
En revanche, il disparaît complètement dans d’autres types d’exercices. Certains utilisateurs expliquent par exemple que leurs séances de course, d’aérobic ou d’elliptique ne génèrent plus aucun pas, alors même que d’autres données comme la fréquence cardiaque continuent d’être enregistrées normalement.
Un utilisateur précise que depuis la mise à jour, sa montre affiche bien ses données de santé, mais n’ajoute aucun pas pendant ses entraînements, ce qui fausse totalement son suivi quotidien. Un vrai problème pour de nombreux utilisateurs qui comptent sur la montre connectée pour analyser finement leur activité en préparation d’une compétition, ou tout simplement pour améliorer leur hygiène de vie.
Google est au courant du problème, et travaille à un correctif
Les retours suggèrent que le bug serait lié à la manière dont certains modes d’entraînement gèrent les données de mouvement, plutôt qu’à un dysfonctionnement global du capteur. Le fait que le comptage fonctionne encore en mode marche, mais pas dans d’autres activités, renforce cette hypothèse.
Ce type de problème peut avoir un impact important pour les utilisateurs qui s’appuient sur leur montre pour suivre leurs performances ou atteindre leurs objectifs quotidiens.
Toujours sur Reddit, Google a pris la parole dans un court message en indiquant que ses équipes étaient au courant du bug, et travaillent à sa résolution. En attendant une prochaine mise à jour, que l’on espère rapide, les utilisateurs concernés n’ont que peu de solutions, si ce n’est changer temporairement de mode d’activité pour contourner le problème. Si vous allez courir, essayez une séance d’aérobic. C’est contre-intuitif, mais au moins votre nombre de pas sera correctement enregistré cette fois.