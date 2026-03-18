Depuis quelques jours, des témoignages se multiplient sur Reddit. Des utilisateurs indiquent que leur Pixel Watch 2 ou Pixel Watch 3 ne comptabilise plus les pas lors de certaines activités. Le problème ne semble pas général. Le suivi fonctionne encore dans certains cas, notamment lors des séances de marche.

En revanche, il disparaît complètement dans d’autres types d’exercices. Certains utilisateurs expliquent par exemple que leurs séances de course, d’aérobic ou d’elliptique ne génèrent plus aucun pas, alors même que d’autres données comme la fréquence cardiaque continuent d’être enregistrées normalement.

Un utilisateur précise que depuis la mise à jour, sa montre affiche bien ses données de santé, mais n’ajoute aucun pas pendant ses entraînements, ce qui fausse totalement son suivi quotidien. Un vrai problème pour de nombreux utilisateurs qui comptent sur la montre connectée pour analyser finement leur activité en préparation d’une compétition, ou tout simplement pour améliorer leur hygiène de vie.