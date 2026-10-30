Les assistants de programmation IA ont chacun leurs plafonds et leurs compteurs. AI Limits les rassemble dans un widget pour Windows 11, histoire de savoir combien de marge il reste avant la prochaine réinitialisation.
Les outils de développement assisté par IA imposent des limites variables : sessions de cinq heures, plafonds hebdomadaires ou quotas propres à certaines fonctions. Pour connaître son solde, il faut consulter plusieurs interfaces. AI Limits propose de centraliser ces informations sur Windows 11.
- Pourcentages et échéances visibles
- Trois niveaux de détail
- Jetons réutilisés en lecture seull
Claude Code, Codex, Copilot et Antigravity dans un seul widget
AI Limits réunit les quotas de Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot et Google Antigravity. Il présente des jauges de consommation et les délais avant leur remise à zéro. Pour Claude Code, il suit notamment les fenêtres de cinq heures, les plafonds hebdomadaires et certains quotas par modèle. Copilot dispose de compteurs de requêtes et de complétions, tandis qu'Antigravity affiche des limites partagées entre modèles.
L'interface prend la forme d'un panneau flottant et translucide. Trois niveaux de détail, des jauges horizontales ou verticales et plusieurs palettes permettent de le personnaliser. On peut aussi le masquer : un indicateur prend alors le relais dans la zone de notification ou sur la barre des tâches. Une estimation du temps restant avant l'épuisement d'un quota est proposée en option.
L'application exploite les identifiants déjà enregistrés sur le PC par les outils officiels en ligne de commande. Si Claude Code, Codex CLI ou GitHub CLI sont connectés, nul besoin, en principe, de ressaisir ses accès. Les chiffres proviennent des fournisseurs concernés, et non d'un comptage local des requêtes.
Un utilitaire gratuit, avec quelques limites à connaître
AI Limits est gratuit et open source, sous licence GPLv3 ou ultérieure. Disponible notamment sur le Microsoft Store et en version portable, cet utilitaire en Rust sert de tableau de bord commun, comme les jauges d'un véhicule regroupées devant le conducteur plutôt que sur quatre écrans.
Cette simplicité suppose de passer par les outils pris en charge. AI Limits ne mesure pas toutes les conversations menées dans ChatGPT ou Claude depuis un navigateur : il suit les comptes connectés aux outils de programmation. Une clé API Claude ajoutée manuellement renseigne, quant à elle, les plafonds de l'API, pas les quotas d'un abonnement Pro ou Max.
Côté confidentialité, le programme lit les jetons d'authentification existants sans les modifier. Son développeur assure ne collecter aucune télémétrie. Le code public peut être examiné, mais l'accès à ces jetons reste à prendre en compte avant installation.
Les chiffres ne sont toutefois pas toujours actualisés. Quand un jeton expire ou qu'un fournisseur limite les consultations, AI Limits conserve le dernier relevé et le grise pour signaler son ancienneté. Mieux vaut cela qu'un faux compteur en temps réel.
- Pourcentages et échéances visibles
- Trois niveaux de détail
- Jetons réutilisés en lecture seull