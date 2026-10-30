AI Limits réunit les quotas de Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot et Google Antigravity. Il présente des jauges de consommation et les délais avant leur remise à zéro. Pour Claude Code, il suit notamment les fenêtres de cinq heures, les plafonds hebdomadaires et certains quotas par modèle. Copilot dispose de compteurs de requêtes et de complétions, tandis qu'Antigravity affiche des limites partagées entre modèles.