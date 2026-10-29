Pour comprendre de quoi il retourne, il faut savoir que dans les centres de données, le démarrage réseau, ou PXE, permet aux administrateurs d'installer ou de restaurer des serveurs sans intervenir physiquement sur chacun d'eux. Lorsqu'une machine démarre de cette façon, elle récupère sur le réseau un programme qui lui permet ensuite de lancer un système d'exploitation, un outil d'installation ou un environnement de maintenance. Elle peut ainsi être préparée à distance, même si son disque ne contient encore aucun système fonctionnel.

Pendant cette opération, le firmware reçoit également des messages ICMP, utilisés entre autres pour signaler des erreurs de communication sur le réseau. EDK II leur réserve un espace mémoire de 504 octets, mais le programme ne vérifie pas correctement la quantité de données qu'il y copie. Lorsqu'un message dépasse la taille prévue, les données supplémentaires débordent de cet espace et écrasent une partie de la mémoire voisine. Ce dépassement de tampon, désormais référencé CVE-2026-97631, affiche un score de gravité de 9,5/10 selon TianoCore.

Si cette faille est considérée comme critique, c'est parce qu'un attaquant capable d'envoyer un message ICMP piégé pendant cette phase de démarrage peut provoquer le plantage du serveur et empêcher le lancement du système. Plus grave encore, s'il connaît suffisamment bien la version du firmware ciblé, il peut également détourner l'exécution du programme pour lancer son propre code au niveau de privilège le plus élevé du processeur. Et comme l'attaque se joue avant que Secure Boot ait pu vérifier les composants du système d'exploitation, elle pourrait permettre l'installation d'une charge malveillante persistante.